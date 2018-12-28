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Меркель и Макрон выдвинули требование по Керченскому проливу 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России освободить арестованных украинских моряков. Заявление опубликовано на сайте немецкого правительства.
В документе отмечается, что у Меркель и Макрона вызывает серьезную обеспокоенность ситуация с правами человека в Крыму, «применение военной силы» Россией в Керченском проливе и «жесткий контроль» в Азовском море.
Они потребовали безопасного, свободного и беспрепятственного прохода для всех судов через Керченский пролив и немедленного освобождения всех моряков.
В заявлении отмечается, что предстоящие новогодние праздники и Рождество должны стать поводом для того, чтобы страны сосредоточились на потребностях гражданского населения.
Ранее ФСБ задержала в Керченском проливе два катера и буксир ВМС Украины. В спецслужбе заявили, что суда незаконно вошли в территориальные воды РФ, опасно маневрировали и не реагировали на требования, поэтому их задержали с применением оружия.
В результате трое украинцев получили ранения. Корабли с 24-ю моряками доставили в порт Керчи, моряков арестовали за незаконное пересечение границы. Позже адвокат сообщил, что они считают себя не нарушителями границы, а военнопленными.
В некоторых областях Украины из-за инцидента вводили военное положение сроком на 30 дней.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что судьба моряков определится после завершения уголовного разбирательства.
Комментарии143
В мире , Видео , Украина , Ангела Меркель , Владимир Путин , ФСБ , Германия , Франция
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