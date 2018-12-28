Порошенко вступил в опасную связь с Зеленским

Пьяный Порошенко вступил в опасную связь с русофобом Зеленским

Актер Владимир Зеленский не может быть серьезным кандидатом на выборах президента Украины . По мнению политолога Дмитрия Корнейчука, комик, несмотря на его критику нынешнего режима, — подставной кандидат, который играет в пользу президента Незалежной Петра Порошенко

Эксперт полагает, что задача Зеленского — оттянуть часть протестных голосов на юго-востоке страны у лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и у Оппозиционного блока.

"Зеленский должен стать орудием критики Банковой (улица Банковая — место нахождения администрации президента Украины. — Прим. ред.) против неугодных ей кандидатов", — написал аналитик на своей странице в Facebook.

Корнейчук полагает, что оппоненты Порошенко должны вести борьбу прежде всего с рвущимся во власть актером, тогда как президент Незалежной будет находиться над схваткой. В таком случае Зеленский выступит как бы громоотводом критики, которая должна была направляться в адрес Порошенко.

"При подсчете в участковых комиссиях часть голосов за Зеленского банально переложат за власть, повышая шансы Порошенко просочиться во второй тур", — полагает эксперт.

По поводу политического будущего Зеленского у Корнейчука никаких иллюзий нет. По его мнению, комик — лишь расходный материал, который используют и выкинут за ненадобностью.

Зеленский часто критикует политику нынешней украинской власти, вместе с тем регулярно отмечается антироссийскими действиями и заявлениями. Он поддержал операцию в Донбассе и выделил деньги на финансирование вооруженных формирований.

Очередные выборы президента Украины состоятся в марте 2019 года. За несколько месяцев до голосования рейтинги Петра Порошенко не впечатляют: лидер Незалежной готовы поддержать лишь 10% украинцев. Возможно поэтому украинский лидер все чаще прикладывается к бутылке — трезвым еще видят все реже. Примерно на столько же голосов может рассчитывать Владимир Зеленский.

Многие эксперты делают ставку на Юлию Тимошенко. По данным социологической группы "Рейтинг", отдать голос за "оранжевую принцессу" готовы 14% граждан Незалежной. У еще одного кандидата — лидера группы "Океан Ельзи" Станислава Вакарчука — шансов поменьше. Управление страной ему готовы доверить 4% украинцев.