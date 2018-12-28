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В Индии женщина родила в возрасте 65 лет 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
В Индии женщина во второй раз стала матерью в возрасте 65 лет, сообщает Daily Mail.
Отмечается, что отцом ребенка стал 80-летний мужчина. Таким образом, женщина становится самой пожилой роженицей в мире, которая самостоятельно произвела на свет ребенка. До этого все рекордсменки рожали с помощью искусственного оплодотворения.
Кроме того, как отмечает издание, эти роды стали для женщины вторыми, восемь лет назад она родила мальчика. Как рассказали медики, принимавшие роды, мама и ребенок чувствуют себя хорошо, они полностью здоровы и скоро их выпишут из больницы.
По словам специалиста по репродукции и родам доктора Шабира Сидики, данный случай является редчайшим в медицинской практике.
"Обычно в Индии у женщин менопауза наступает в среднем в возрасте 47 лет. И после этого у них уже нет возможности родить ребенка. Но это редкий случай", — подчеркнул врач.
Как добавляет издание, на данный момент самой пожилой роженицей также считается представительница Индии, которая в 2016 году родила сына в возрасте 72 лет, но с помощью искусственного оплодотворения.
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