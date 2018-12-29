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Шатдаун в США: Трамп начинает терять терпение 

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Фото: www.vesti.ru
Дональд Трамп пригрозил полностью закрыть южную границу США, если демократы в Конгрессе не одобрят финансирование строительства стены с Мексикой. В Штатах из-за этого действует шатдаун, то есть, частичная остановка работы правительства, пока демократы не согласятся строить стену. Восемьсот тысяч бюджетников отправили в отпуск — неоплачиваемый.
На строительство стены нужно почти 6 миллиардов долларов, напоминает телеканал "Россия 24". И Сенат таких денег выделять не хочет. Что касается южной границы — там пока военные и Нацгвардия, которых Трамп отправил туда еще в октябре.
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В мире , Дональд Трамп , Мексика , США
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