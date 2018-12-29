Шатдаун в США: Трамп начинает терять терпение

Дональд Трамп пригрозил полностью закрыть южную границу США , если демократы в Конгрессе не одобрят финансирование строительства стены с Мексикой . В Штатах из-за этого действует шатдаун, то есть, частичная остановка работы правительства, пока демократы не согласятся строить стену. Восемьсот тысяч бюджетников отправили в отпуск — неоплачиваемый.

На строительство стены нужно почти 6 миллиардов долларов, напоминает телеканал "Россия 24". И Сенат таких денег выделять не хочет. Что касается южной границы — там пока военные и Нацгвардия, которых Трамп отправил туда еще в октябре.