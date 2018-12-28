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Картины Мунка бесследно пропали 

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Фото: National Gallery of Norway, Oslo
Шесть работ экспрессиониста Эдварда Мунка пропали из собрания Стенерсена в Норвегии. Об этом сообщает в своем расследовании издание Dagbladet.
О пропаже картин стало известно после ревизии собрания Стенерсена. Музей Мунка, который отвечает за картины с 2010 года, сообщал о 26 утерянных работах в прошлом году. Однако журналисты выяснили, что на данный момент пропали не менее 47 картин, из них 34 — авторства Эдварда Мунка.
В частности, пропавшими считаются картины «Смерть Марата», «Омега плачет», «Плачущая девушка у кровати», «Портрет фру Р.», «Тиргартен-Берлин» и «Оге Кристиан Гирлефф».
В музее исчезновение картин объяснить не смогли. Правнучка брата Эдварда Мунка Элизабет Мунк-Эриксен назвала случившееся «возмутительным», однако выразила надежду, что полотна вернут обратно.
Ранее в ноябре из помещения аукционного дома Dorotheum в Вене трое неизвестных украли картину французского импрессиониста Пьера Огюста Ренуара «Залив, море, зеленые скалы». Ожидалось, что ее получится продать за сумму от 120 тысяч до 160 тысяч евро (135-180 тысяч долларов).
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