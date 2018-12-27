Карта наступления украинской армии попала в Сеть
Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко, заявил, что ополченцы обладают доказательствами того, что украинцы планируют захват республики, сообщает «Луганский информационный центр».
Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы перестал скрывать лицо
Подозреваемый в изнасиловании дознавательницы из Уфы бывший полицейский Салават Галиев впервые не стал прятать лицо перед журналистами.
Обнародовано главное пророчество Ванги о будущем РФ
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Елена Проклова озвучила пророчество, которое ей передала ясновидящая Ванга в 1995 году.
УПЦ пришел конец
Закон о переименовании Украинской православной церкви вступил в силу на Украине, он был опубликован в официальном издании Верховной рады "Голос Украины".
Оппозиция пришла в Кремль
На сегодняшней встрече президента с избранными от оппозиции губернаторами Кремль изменил обычному алфавитному порядку рассадки собеседников Владимира Путина, следует из схемы, которая есть у «Ведомостей».
В Донбассе ликвидирован «Сталкер»
В Донбассе погиб украинский наводчик с позывным «Сталкер», сообщает в фейсбуке общественная организация «ГО Майдан ГФ Миколаiвська народна Самооборона».
Путина предупредили об изоляции российского спорта
Российский спорт может оказаться в изоляции, если РФ до 31 декабря не предоставит Всемирному антидопинговому агентству (WADA) базу данных российских спортсменов за 2011-2015 годы, которая хранится в Московской антидопинговой лаборатории.
Чиновники вспомнили судьбу Улюкаева и отказались от подарков
Минэкономразвития в этом году не принимает новогодние подарки, рассказал The Bell сотрудник одной из государственных структур.
Россиян обрадовали новостями о пенсии перед Новым годом
Российское правительство готово к индексации пенсий с 1 января 2019 года, передает РИА «Новости». Среднее увеличение пенсий по стране составит одну тысячу рублей.
ЧП в московском метро: двое пострадавших
Два человека прыгнули под поезд в метро, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на работников подземки.