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Главные события четверга 

Рамблер 1 час назад

Карта наступления украинской армии попала в Сеть

Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко, заявил, что ополченцы обладают доказательствами того, что украинцы планируют захват республики, сообщает «Луганский информационный центр».

Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы перестал скрывать лицо

Подозреваемый в изнасиловании дознавательницы из Уфы бывший полицейский Салават Галиев впервые не стал прятать лицо перед журналистами.

Обнародовано главное пророчество Ванги о будущем РФ

открытие источники
Елена Проклова озвучила пророчество, которое ей передала ясновидящая Ванга в 1995 году.

УПЦ пришел конец

Закон о переименовании Украинской православной церкви вступил в силу на Украине, он был опубликован в официальном издании Верховной рады "Голос Украины".

Оппозиция пришла в Кремль

На сегодняшней встрече президента с избранными от оппозиции губернаторами Кремль изменил обычному алфавитному порядку рассадки собеседников Владимира Путина, следует из схемы, которая есть у «Ведомостей».

В Донбассе ликвидирован «Сталкер»

В Донбассе погиб украинский наводчик с позывным «Сталкер», сообщает в фейсбуке общественная организация «ГО Майдан ГФ Миколаiвська народна Самооборона».

Путина предупредили об изоляции российского спорта

Российский спорт может оказаться в изоляции, если РФ до 31 декабря не предоставит Всемирному антидопинговому агентству (WADA) базу данных российских спортсменов за 2011-2015 годы, которая хранится в Московской антидопинговой лаборатории.

Чиновники вспомнили судьбу Улюкаева и отказались от подарков

Минэкономразвития в этом году не принимает новогодние подарки, рассказал The Bell сотрудник одной из государственных структур.

Россиян обрадовали новостями о пенсии перед Новым годом

Российское правительство готово к индексации пенсий с 1 января 2019 года, передает РИА «Новости». Среднее увеличение пенсий по стране составит одну тысячу рублей.

ЧП в московском метро: двое пострадавших

Два человека прыгнули под поезд в метро, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на работников подземки.
Комментарии15
В мире , Видео , Андрей Марочко , Владимир Путин , Елена Проклова , Министерство обороны , РПЦ , Правительство РФ , Минэкономразвития , Всемирное антидопинговое агентство , Верховная Рада , Ведомости , РИА Новости , Радиостанция "Говорит Москва" , ИТАР-ТАСС
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