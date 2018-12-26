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На Украине отказались продлевать военное положение 

Lenta.ru 19 минут назад
Фото: ТАСС
На Украине истек срок военного положения, введенного месяц назад в десяти областях страны. Президент Петр Порошенко объявил, что не намерен просить о его продлении, передает РИА Новости.
«Это мое принципиальное решение, оно обосновывается на анализе всех составляющих текущей ситуации с безопасностью в государстве, и несмотря на то, что ситуация вокруг Украины не очень изменилась», — объявил он во время заседания СНБО.
По словам украинского лидера, выборы президента в стране пройдут 31 марта.
Военное положение в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Одесской, Донецкой, Луганской, Черниговской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях было введено с 14.00 (15.00 мск) 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток — до 14.00 (15.00 мск) 26 декабря 2018 года.
Подовом для его введения стал инцидент в Керченском проливе в конце ноября, когда Россия задержала три украинских корабля по обвинению в нарушении границы. Москва расценила случившееся как провокацию, а Киев — как акт агрессии.
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Комментарии
В мире , Украина , Петр Порошенко , РИА Новости
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