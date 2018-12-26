Берлин выступил против размещения новых ядерных ракет в Европе

Германия будет противиться размещению в Европе ракет средней дальности с ядерными боеголовками, если договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет разорван, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью агентству dpa

"Европа ни в коем случае не должна становиться площадкой для дебатов о наращивании вооружений. Размещение новых ракет средней дальности столкнулось бы в Германии с большим сопротивлением", — цитирует министра газета Tiroler Tageszeitung.

"Наращивание ядерных вооружений, совершенно точно, является ложным ответом", — добавил Маас. По его словам, логика наращивания вооружений возникла во времена холодной войны. "Политика 80-х годов не поможет ответить на вопросы современности", — заявил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс не ожидает, что союзники в качестве ответа на ситуацию вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) разместят дополнительное ядерное оружие в Европе.

В начале декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по ДРСМД. В свою очередь, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что США призывают Россию отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать систему, чтобы ее дальность, как заявляют в Вашингтоне, не нарушала положения ДРСМД.