Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Берлин выступил против размещения новых ядерных ракет в Европе 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Германия будет противиться размещению в Европе ракет средней дальности с ядерными боеголовками, если договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет разорван, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью агентству dpa.
"Европа ни в коем случае не должна становиться площадкой для дебатов о наращивании вооружений. Размещение новых ракет средней дальности столкнулось бы в Германии с большим сопротивлением", — цитирует министра газета Tiroler Tageszeitung.
"Наращивание ядерных вооружений, совершенно точно, является ложным ответом", — добавил Маас. По его словам, логика наращивания вооружений возникла во времена холодной войны. "Политика 80-х годов не поможет ответить на вопросы современности", — заявил он.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс не ожидает, что союзники в качестве ответа на ситуацию вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) разместят дополнительное ядерное оружие в Европе.
В начале декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по ДРСМД. В свою очередь, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что США призывают Россию отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать систему, чтобы ее дальность, как заявляют в Вашингтоне, не нарушала положения ДРСМД.
В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США о нарушении Москвой ДРСМД голословны, ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность.
Последние новости
Ну вот и все: "русский фактор" в американских грязных выборах доказан Запад ждет вторжения "вежливых людей" Что изменится в России с 1 января 2019 года
Комментарии
В мире , Армия , Европа , Оружие , Андреа Томпсон , Йенс Столтенберг , Сергей Лавров , МИД , НАТО , ИА DPA , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Иностранцы задерживают доллары россиян11
В России предложили затопить США416
Вот и поговорили: чем недоволен Лукашенко181
Запад обвинили в подготовке «дела Скрипалей» в Донбассе63
Массовое убийство в Ульяновске: первая версия2
Видео
01:33
Вот и поговорили: чем недоволен Лукашенко
Политика СНГ
01:00
Андреева выступила с критикой телевидения
Общество Другое
01:11
Киселев объяснился за агрессию на телевидении
Общество
00:32
Как живут сестры-убийцы Хачатурян
Криминал Происшествия
07:01
В РФ признали невозможность объяснить дыру «Союза МС-09»
Наука и техника Технологии
20:34
Пока вы спали: Иностранцы задерживают доллары россиян
Общество
04:48
Испытания гиперзвуковой ракеты США показали на видео
Армия Оружие
00:15
Человек устроил фейерверк на крыше Москвы-Сити
Общество
00:29
Россиян обрадовали первой рабочей неделей нового года
Общество
00:28
Опубликован компромат на «Мисс Москва — 2018»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение