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В Крыму перечислили признаки раскола Украины 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Украинские власти довели свою страну до территориального, идеологического и конфессионального раскола, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Их деятельность уже привела к территориальному, идеологическому, конфессиональному расколу украинского общества. Кроме ненависти и бессовестной лжи они ничего не могут нести и за пределы контролируемого ими пространства", — сказал Константинов, выступая на сессии парламента республики.
По его словам, украинские власти делают все, чтобы довести свою страну до полной, окончательной и сокрушительной катастрофы.
"В последнее время они активизировались, устраивают новые провокации в непосредственной близости с нашей территорией, забрасывают нас всякого рода "филькиными грамотами", в которых льются крокодиловы слёзы о мифическом нарушении прав человека в Крыму… Теперь они посылают к нашим берегам свои боевые суда, стягивают вооружения к нашим границам, сетуя при этом по поводу "милитаризации Крыма" со стороны Российской Федерации", — продолжил он.
Киевские власти в действиях и заявлениях в отношении России и Крыма установили мировой рекорд ханжества и цинизма, считает он. "На рекорды в какой-то другой области, похоже, руководство современной Украины просто не способно", — резюмировал Константинов.
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Комментарии1
В мире , Политика , Украина , Владимир Константинов , Республика Крым
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