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За негативное отношение к Эстонии будут наказывать 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Рийгикогу (парламент Эстонии) принял поправки к Пенитенциарному (Уголовному) кодексу страны, согласно которым создание или поддержание негативного отношения к Эстонии будет считаться преступлением. Об этом во вторник, 25 декабря, сообщает ERR.
За совершение соответствующих преступлений будет установлена ответственность как для физических, так и для юридических лиц.
Кроме того, в качестве отдельного преступления будет рассматриваться осуществляемая в интересах иностранного государства и направленная против безопасности Эстонии разведывательная деятельность а также поддержка подобной деятельности.
Указывается также, что будет уточнен и состав преступлений, направленных на создание или поддержание негативного отношения к Эстонии и оказание противогосударственного влияния на должностное лицо.
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