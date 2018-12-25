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Додон выразил поддержку российским миротворцам в Приднестровье 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Молдавии Игорь Додон выразил несогласие с призывами правительства страны о выводе российских миротворцев из Приднестровья, об этом он сообщил лидеру республики Вадиму Красносельскому.
«Подтвердили важность сохранения ныне действующей миротворческой операции как фактора поддержания стабильности и спокойствия в Зоне безопасности (демилитаризованной линии по Днестру). При этом отметили, что в текущем году были определенные вызовы в данном направлении, но совместными усилиями их удалось преодолеть без каких-либо серьезных осложнений», — написал Красносельский в своем Facebook, передает ТАСС.
Российские миротворцы были введены в зону противостояния согласно подписанному с Молдавией соглашению «О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе» от 21 июля 1992 года.
Правительство Молдавии предлагает заменить российских миротворцев гражданскими наблюдателями под международным мандатом. Власти Приднестровья выступают категорически против, поскольку считают российских военных гарантами мира.
В июне 2018 года правительство Молдавии добилось принятия в Генассамблее ООН резолюции о выводе из Приднестровья российских войск.
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Комментарии
В мире , Армия , Войска , Игорь Додон , Генассамблея ООН , ИТАР-ТАСС , Молдова
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