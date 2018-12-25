Додон выразил поддержку российским миротворцам в Приднестровье

Президент Молдавии Игорь Додон выразил несогласие с призывами правительства страны о выводе российских миротворцев из Приднестровья, об этом он сообщил лидеру республики Вадиму Красносельскому.

«Подтвердили важность сохранения ныне действующей миротворческой операции как фактора поддержания стабильности и спокойствия в Зоне безопасности (демилитаризованной линии по Днестру). При этом отметили, что в текущем году были определенные вызовы в данном направлении, но совместными усилиями их удалось преодолеть без каких-либо серьезных осложнений», — написал Красносельский в своем Facebook, передает ТАСС.

Российские миротворцы были введены в зону противостояния согласно подписанному с Молдавией соглашению «О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе» от 21 июля 1992 года.

Правительство Молдавии предлагает заменить российских миротворцев гражданскими наблюдателями под международным мандатом. Власти Приднестровья выступают категорически против, поскольку считают российских военных гарантами мира.