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В Ираке боевики похитили около 20 человек 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Боевики террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) похитили в ночь на вторник около 20 жителей районов к югу от иракского Киркука, сообщил местный курдский телеканал NRT.
"Боевики ИГ* атаковали деревню в районе Рашад к юго-западу от Киркука… Боевики похитили 14 человек в деревне, и их судьба остается неизвестной", — сообщил канал со ссылкой на своего корреспондента.
По данным канала, боевики захватили в плен еще шесть человек в двух других деревнях в южных окрестностях Киркука, однако одному человеку удалось бежать. Жители некоторых окрестных деревень приняли решение эвакуироваться, отметил канал.
Губернатор провинции Киркук Ракан аль-Джабури в феврале сообщал РИА Новости об угрозе от так называемых "спящих ячеек" ИГ* в Киркуке. Иракские власти в конце 2017 года объявили о победе над ИГ*, отметив, что борьба с ячейками продолжится.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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В мире , Ближний Восток , Происшествия , Исламское государство , РИА Новости , Ирак , Киркук
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