В Ираке боевики похитили около 20 человек

"Боевики ИГ* атаковали деревню в районе Рашад к юго-западу от Киркука… Боевики похитили 14 человек в деревне, и их судьба остается неизвестной", — сообщил канал со ссылкой на своего корреспондента.

По данным канала, боевики захватили в плен еще шесть человек в двух других деревнях в южных окрестностях Киркука, однако одному человеку удалось бежать. Жители некоторых окрестных деревень приняли решение эвакуироваться, отметил канал.

Губернатор провинции Киркук Ракан аль-Джабури в феврале сообщал РИА Новости об угрозе от так называемых "спящих ячеек" ИГ* в Киркуке. Иракские власти в конце 2017 года объявили о победе над ИГ*, отметив, что борьба с ячейками продолжится.

*Террористическая организация, запрещенная в России