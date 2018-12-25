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В Триполи смертник взорвался в здании МИД Ливии 

Вести.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Global Look Press
Во вторник неизвестными атаковано здание министерства иностранных дел Ливии в столице страны Триполи, передает ТАСС.
По данным местных СМИ, смертник подорвался себя в здании МИД.
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В мире , Происшествия , МИД , ИТАР-ТАСС , Ливия
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