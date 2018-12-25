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В Триполи смертник взорвался в здании МИД Ливии
Вести.Ru
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ещё 3
1 час назад
Фото: Global Look Press
Комментарии
Во вторник неизвестными атаковано здание министерства иностранных дел Ливии в столице страны Триполи, передает
ТАСС
.
По данным местных СМИ, смертник подорвался себя в здании
МИД
.
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