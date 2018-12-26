Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Болтон посетит после Нового года Турцию, чтобы обсудить ситуацию в Сирии 

ТАСС + ещё 13 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отправится с визитом в Турцию после Нового года, он обсудит с турецкими официальными лицами ситуацию в Сирии. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь возглавляемой президентом Турции Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.
"После Нового года помощник президента [США] по нацбезопасности [Джон] Болтон приедет в Турцию, будет обсуждаться ситуация в Сирии", — сказал он.
Ранее Челик также рассказал, что делегация в составе официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, главы МИД Мевлюта Чавушоглу, министра национальной обороны Хулуси Акара и главы Национальной разведывательной организации Хакана Фидана отправится с визитом в Россию 29 декабря. По словам политика, в ходе поездки стороны обсудят процесс вывода войск США из Сирии.
Пресс-секретарь ПСР отметил, что "Турция проводит активные дипломатические контакты, тем самым страна осуществляет серьезную координацию как с США, так и с Россией".
Президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии одержана и что это было единственной причиной, по которой Вооруженные силы США там находились.
По словам американских официальных лиц, вывод войск численностью более двух тысяч человек займет от 60 до 100 дней.
При этом пресс-секретарь минобороны Дана Уайт подчеркнула, что кампания против ИГ не окончена и что США "продолжат работать со своими партнерами и союзниками для разгрома ИГ".
Вашингтон начал военную операцию против ИГ в Ираке в июне 2014 года, а в Сирии — в сентябре 2014 года.
ТАСС: последние новости
Суд уточнил срок ареста для задержанных у берегов Крыма сотрудника СБУ и еще 4 моряков Суд уточнил срок ареста еще одного задержанного у Керченского пролива моряка ВМС Украины В Белоруссии заявили, что Путин и Лукашенко проведут еще одну встречу до Нового года
Комментарии
В мире , Ближний Восток , США , Дана Уайт , Джон Болтон , Хулуси Акар , Хакан Фидан , Дональд Трамп , Мевлют Чавушоглу , Министерство обороны , МИД , Исламское государство , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина отменила военное положение и пожалела135
Недовольный Лукашенко и другие события дня25
Латвия обнаружила нового российского разведчика47
Российский паспорт могут изменить50
Украина ввела еще одни санкции против России101
Видео
01:20
Украина ввела еще одни санкции против России
Украина В мире
01:14
«Сдохнет тут же!»: Боярский прилюдно разнес жену
Шоу-бизнес
01:40
Украина отменила военное положение и пожалела
Украина Армия
01:20
Россия нашла объяснение ответному «удару» Украине
Политика Украина
02:18
Уфимская дознавательница вышла на работу
Общество Происшествия
01:56
Российский паспорт могут изменить
Общество
00:57
Латвия обнаружила нового российского разведчика
Прибалтика Армия
04:53
Донбассу предрекли «новый рецидив кровавой бойни»
Конфликты В мире
01:40
Названа дата нападения Украины на Россию
Конфликты Армия
02:44
Порошенко собрался вернуть задержанных моряков
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение