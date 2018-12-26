Болтон посетит после Нового года Турцию, чтобы обсудить ситуацию в Сирии

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отправится с визитом в Турцию после Нового года, он обсудит с турецкими официальными лицами ситуацию в Сирии . Об этом сообщил в среду пресс-секретарь возглавляемой президентом Турции Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

"После Нового года помощник президента [США] по нацбезопасности [Джон] Болтон приедет в Турцию, будет обсуждаться ситуация в Сирии", — сказал он.

Пресс-секретарь ПСР отметил, что "Турция проводит активные дипломатические контакты, тем самым страна осуществляет серьезную координацию как с США, так и с Россией".

Президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии одержана и что это было единственной причиной, по которой Вооруженные силы США там находились.

По словам американских официальных лиц, вывод войск численностью более двух тысяч человек займет от 60 до 100 дней.

При этом пресс-секретарь минобороны Дана Уайт подчеркнула, что кампания против ИГ не окончена и что США "продолжат работать со своими партнерами и союзниками для разгрома ИГ".

Вашингтон начал военную операцию против ИГ в Ираке в июне 2014 года, а в Сирии — в сентябре 2014 года.