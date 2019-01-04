Администрация США выступила против законопроектов, принятых палатой представителей, которые разморозят финансирование федерального правительства без выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой.
Ряд министерств и ведомств США, включая госдепартамент, минюст, МВБ, министерства транспорта и сельского хозяйства, сократили работу с 22 декабря. Трамп требует более 5 миллиардов долларов нового финансирования на безопасность границы, отказываясь в противном случае подписать бюджет. Демократы готовы выделить не более 1,3 миллиарда дополнительных средств.
В четверг палата представителей конгресса США, где большинство сейчас у демократов, приняла два законопроекта: один предлагает финансирование министерства внутренней безопасности до 8 февраля, но не предусматривает финансирование строительства стены, а другой — финансирование других министерств до 30 сентября, то есть до конца текущего финансового года.
"Администрация стремится работать с конгрессом, чтобы вновь открыть (федеральные) учреждения, но не может принять законодательство, которое обеспечивает ненужное финансирование расточительных программ, игнорируя при этом неотложные (вопросы) безопасности границ", — говорится в заявлении администрации, которое распространила пресс-служба Белого дома.
Среди таких программ называются программы агентства по защите окружающей среды (на 2 миллиарда долларов больше, чем запрашивала администрация), министерства жилищного строительства и городского развития (выше более чем на 7 миллиардов), программы международной помощи (превышение на 12 миллиардов), включая помощь Палестине и Пакистану, вопреки решению Трампа заморозить ее, а также дополнительные взносы в ООН в размере более 700 миллионов долларов.
"Если законопроекты будут представлены президенту, его советники будут рекомендовать ему наложить вето", — говорится в заявлении.
Демократы в палате представителей уже высказали надежду, что сенат, где большинство у республиканцев, поддержит законопроекты и внесет их президенту. Избранная в четверг спикером палаты представителей демократ Нэнси Пелоси призвала Трампа "открыть правительство", назвав ложным его утверждения, что "те, кто не поддерживают строительство стены, против безопасности границ".
"Президент не может держать служащих (министерств) в заложниках только из-за того, что он хочет построить стену, которая неэффективна с точки зрения целей (безопасности границ) и расходов… Он говорил, что Мексика заплатит за стену, но послушайте, Мексика не будет платить… Стена — это аморально, это не то, чем мы (США — ред.) являемся", — сказала Пелоси.