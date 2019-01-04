Белый дом выступил против подготовленного демократами варианта бюджета

Администрация США выступила против законопроектов, принятых палатой представителей, которые разморозят финансирование федерального правительства без выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой

Ряд министерств и ведомств США , включая госдепартамент минюст , МВБ, министерства транспорта и сельского хозяйства, сократили работу с 22 декабря. Трамп требует более 5 миллиардов долларов нового финансирования на безопасность границы, отказываясь в противном случае подписать бюджет. Демократы готовы выделить не более 1,3 миллиарда дополнительных средств.

В четверг палата представителей конгресса США, где большинство сейчас у демократов, приняла два законопроекта: один предлагает финансирование министерства внутренней безопасности до 8 февраля, но не предусматривает финансирование строительства стены, а другой — финансирование других министерств до 30 сентября, то есть до конца текущего финансового года.

"Администрация стремится работать с конгрессом, чтобы вновь открыть (федеральные) учреждения, но не может принять законодательство, которое обеспечивает ненужное финансирование расточительных программ, игнорируя при этом неотложные (вопросы) безопасности границ", — говорится в заявлении администрации, которое распространила пресс-служба Белого дома.

Среди таких программ называются программы агентства по защите окружающей среды (на 2 миллиарда долларов больше, чем запрашивала администрация), министерства жилищного строительства и городского развития (выше более чем на 7 миллиардов), программы международной помощи (превышение на 12 миллиардов), включая помощь Палестине и Пакистану, вопреки решению Трампа заморозить ее, а также дополнительные взносы в ООН в размере более 700 миллионов долларов.

"Если законопроекты будут представлены президенту, его советники будут рекомендовать ему наложить вето", — говорится в заявлении.

Демократы в палате представителей уже высказали надежду, что сенат, где большинство у республиканцев, поддержит законопроекты и внесет их президенту. Избранная в четверг спикером палаты представителей демократ Нэнси Пелоси призвала Трампа "открыть правительство", назвав ложным его утверждения, что "те, кто не поддерживают строительство стены, против безопасности границ".