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Расправа над чеченцами-геями, аномалия в РФ и другие события дня
Расправа над чеченцами-геями, аномалия в РФ и другие события дня

Санта-Клаус завершил очередное кругосветное путешествие 

РИА Новости + ещё 18 10 часов назад
Фото: AP Photo / Kaisa Siren
Санта-Клаус завершил свое кругосветное путешествие, обрадовав подарками более 7 миллиардов детей и взрослых во всем мире, сообщает Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).
Как сообщается, в этом году Санта доставил более 7 миллиардов подарков жителям нашей планеты — всего 7 281 439 471 подарок.
Проект "NORAD следит за Сантой" был запущен в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. Однако в телефонный номер, указанный в объявлении, вкралась ошибка, и вместо Санты на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD).
С тех пор ежегодно в канун Рождества база ВВС США в Колорадо становится центром слежения за рождественским путешествием Санта-Клауса. Чтобы оперативно отслеживать маршрут новогоднего волшебника, NORAD использует четыре системы контроля — спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные "Санта-камеры", видео с которых доступно на YouTube. Ориентиром для радаров служит мерцающий, подобно маяку, красный нос вожака упряжки — оленя Рудольфа.
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В мире , Другое , Канада , США
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