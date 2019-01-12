На Украине Крымский мост назвали «бутафорским проектом»

Министр по "вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Украины Вадим Черныш в интервью "Обозревателю" заявил о многочисленных нарушениях при строительстве Крымского моста, из-за чего якобы конструкция моста очень ненадежная и опасная.

Такой вывод украинский министр сделал, проанализировав спутниковые снимки. При этом он назвал Крымский мост "бутафорским пропагандистским проектом".

"Мы констатировали множество нарушений международно признанных практик во время строительства. По нашему мнению, это просто бутафорский пропагандистский проект, и он несет угрозу и для тех, кто движется по мосту, и для судоходства", — заявил Черныш.

Министр также добавил, что из-за просчетов в конструкции части моста якобы постоянно находятся в движении, а строители "не учли переток воды из Азовского в Черное море, который несет дополнительные иловые отложения к опорам моста".

"Условно говоря, одни части моста поднимаются вверх, другие движутся вниз. Это связано с тем, что, во-первых, в таком месте построен, во-вторых, из-за конструкции. Он сейчас в спокойном состоянии движется, когда нет землетрясений. Там есть проблема глубины самого Керченского канала. Никто этого не просчитывал, наобум построили. Реки впадают в Азовское море, несут песок, иловые отложения. Это движение также надо просчитывать", — добавил Черныш.

Кроме того, украинский политик назвал "фейковыми" испытания моста на прочность, на которых присутствовал Владимир Путин

"В тестовом режиме проехали несколько КамАЗов во главе с президентом — для такого сооружения это не нагрузка. В советское время танки прогоняли, а тут несколько КамАЗов, причем неизвестно, груженых ли. Для тестов это смешно", — добавил он.

Крымский мост — самый протяженный мост в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Начало движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года. По итогам 2018 года среднесуточный трафик Крымского моста составил около 15 тысяч автомобилей.