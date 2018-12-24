Как лично встретиться с Папой Римским

Не то, чтобы я всю жизнь мечтала посмотреть на Папу Римского, но согласитесь, если есть такая возможность, то глупо не сходить, и не приобщиться к чему-то великому. А возможность, как оказалось, есть.

Папа Римский Франциск , как и все предыдущие, активно общается с людьми, и попасть к нему ничего не стоит (буквально), нужно только выстоять очередь за бесплатными пригласительными на аудиенцию или прийти пораньше и пройти по живой очереди сразу в специальный зал, где он выступает раз в неделю, но только, если на улице холодно, а если тепло, то Папа выезжает на «папамобиле» прямо на главную площадь, машет всем ручкой и потом тоже общается с гостями.

Понятно, что на мероприятии есть досмотр. Всех гостей прогоняют через рамки и смотрят лично, поэтому проводки и ноутбуки могут помешать. Например, ватиканская полиция долго разглядывала мой пинцет для бровей, который случайно выпал и остался в сумке, а потом один из сотрудников даже сказал «О, Дева Мария!», когда нашел мой пакетик с корвалолом, панкретином и анальгином, потому что, в эту вашу Италию я езжу только с нормальной такой аптечкой, чтобы не помереть случайно.

После досмотра в зависимости от билета (простой бесплатный, пригласительный, пресс-карта и т. д.) гостей разводят по разным зонам. Занимаются этим ряженые пареньки в довольно милых исторических костюмах.

В целом, даже без знания языка все просто и понятно. В первые ряды садят инвалидов. Потом молодожены, которые, видимо, женились в католической церкви . Отдельно — VIP-зона, куда пускают за особые заслуги.

Еще минут за пять до начала некоторые кричат: «Папа Франциск, Папа Франциск», и это немного похоже на новогодние утренники, где зовут Деда Мороза.

К сцене Папа идет через проход прямо посреди зала, то есть, через всех собравшихся. Ему радостные католики передают детей и сами пытаются что-то рассказать или просто подержать за руку, а он, в целом, и не против.

Правда, нельзя сказать, что гуляет по залу Папа совсем уж бездумно, с ним есть и охрана. Одного мальчугана, который не успел подойти к перилам, когда мимо его ряда проходил Франциск, и бросился следом, довольно грубо остановили. Но, в целом, выглядит все это весьма дружественно.

Потом Папа читает речь. Да, кстати, именно читает, прямо с листа. Но интересное самое начинается под конец, когда глава Ватикана выходит к людям. Он проходит все ряды с инвалидами, потом идет к молодоженам, потом к «випам», а потом уже к тем, кто остался и дождался.

Причем, после того, как к Папа отходит от человека, его тут же вежливо выводят, а стульчик за ним прибирают и зал пустеет на глазах.

© Евгений Золотухин

Я очень ждала, что Папа погладит собаку-поводыря, с которой пришел парень-инвалид, но он прямо мимо собаки провел руками, чем вызвал удивление итальянцев.

Честно признаться, ходил Папа так долго, что я не выдержала и ушла раньше, чем все это закончилось. Тем более, такое разочарование с собакой.