Самый молодой задержанный украинский моряк написал письмо

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Задержанный украинский моряк написал письмо с единственной просьбой 

Рамблер 1 час назад
Задержанный в ходе керченского инцидента украинский моряк Андрей Эйдер хочет «малого» — вернуться домой. Об этом он написал в письме ведущему радиостанции «Комсомольская правда» Константину Придыбайло.
Журналист написал Эйдеру письмо, поздравив с 19-м днем рождения, который украинец отпраздновал несколько дней назад.
Эйдер ответил благодарностью, а также рассказал, чего ему хочется, как он себя чувствует и чем занимается в СИЗО «Матросская Тишина».
«Хочется малого — поскорей вернуться домой», — признался он.
Делать в следственном изоляторе, по его словам, «увы, нечего», кроме как «жить воспоминаниями и надеждами», читать книги и газеты и слушать радио «без возможности выбора волны».
«Чувствую себя нормально, иду на поправку», — написал Эйдер.
Три корабля Военно-морских сил Украины и их экипажи 25 ноября были со стрельбой задержаны погранслужбой ФСБ в Керченском проливе за незаконное пересечение границы России.
Комментарии61
В мире , Видео , ФСБ , ФСИН
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