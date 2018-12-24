Самый молодой задержанный украинский моряк написал письмо

Задержанный украинский моряк написал письмо с единственной просьбой

Задержанный в ходе керченского инцидента украинский моряк Андрей Эйдер хочет «малого» — вернуться домой. Об этом он написал в письме ведущему радиостанции «Комсомольская правда» Константину Придыбайло.

Журналист написал Эйдеру письмо, поздравив с 19-м днем рождения, который украинец отпраздновал несколько дней назад.

Эйдер ответил благодарностью, а также рассказал, чего ему хочется, как он себя чувствует и чем занимается в СИЗО «Матросская Тишина».

«Хочется малого — поскорей вернуться домой», — признался он.

Делать в следственном изоляторе, по его словам, «увы, нечего», кроме как «жить воспоминаниями и надеждами», читать книги и газеты и слушать радио «без возможности выбора волны».

«Чувствую себя нормально, иду на поправку», — написал Эйдер.