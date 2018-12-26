Норвежский политик объяснил, почему Запад должен признать Крым российским

Бывший вице-президент парламента Норвегии Карл Хаген призвал страны Запада признать Крымский полуостров частью России . Об этом он пишет в статье для издания Aftenposten.

По его словам, с конца XVIII века и до середины XX века Крым был частью России, а все прошлое столетие в Севастополе размещалась российская военно-морская база, а русские составляли подавляющая часть населения полуострова.

В результате госпереворота в 2014 году на Украине был свергнут президент Виктор Янукович . Эти события, пишет политик, получали прямую поддержку стран Запада, и понятно, что Россия не могла допустить, чтобы крупная военная база перешла под контроль страны, которая будет стремиться вступить в НАТО

"Был риск, что Украина станет страной-кандидатом на вступление в НАТО и в то же время получит контроль над российской военно-морской базой в Севастополе. Естественно, что Россия отреагировала", — отмечает Хаген.

США всегда предпринимали масштабные военные меры, чтобы вернуть американских военнопленных и заложников домой, и должны были беспристрастно оценить, как Россия "встала на защиту интересов многочисленного русского населения в Крыму, которое боится недемократических и порой даже фашистских сил, стоящих у власти на Украине", добавляет политик.

Кроме того, он отмечает, что в Крыму прошел референдум, который показал, что больше 90% населения полуострова хотят воссоединения с Россией.

"Я считаю, что желание народа очень много значит, и что с такими результатами Запад должен был сказать: "Если население Крыма хочет быть частью России, то мы должны это уважать и признать Крым вновь российским", — заявляет Хаген.

Напряженность между Россией и Западом продолжается уже четыре годы без надежды на улучшение. Хаген считает, что Россия никогда не вернет Крым, и странам Запада уже давно пора это понять.

"Иногда здравый смысл должен преобладать над юридически верными и прямолинейными решениями, гордиевы узлы приходится разрубать. Так было, когда Никсон поехал в Китай, Трамп встретился с главой Северной Кореи", — отмечает политик.

Международная обстановка сейчас становится все более напряженной и опасной, а мир находится в состоянии конфликта и нестабильности. И главная причина тому — безрассудство Запада, а не тот факт, что Россия "вернула себе маленький полуостров Крым, который был российским четыре сотни лет, подводит итог Хаген.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.