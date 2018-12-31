На Украине стартовала предвыборная кампания

На Украине стартовала избирательная кампания выборов президента страны, которая продлится 90 дней. С 31 декабря 2018 года по 3 февраля 2019 года ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты.

Регистрация кандидатов должна состояться до 8 февраля 2019 года, после чего ЦИК объявит перечень претендентов на должность руководителя государства.

Согласно действующим правилам, кандидат в президенты должен быть гражданином Украины в возрасте от 35 лет, владеть государственным языком и проживать в стране в течение последних 10 лет.

Ранее 28 декабря сообщалось, что большинство украинцев не одобряют деятельность главы государства Петра Порошенко и кабинета министров. В рейтинге возможных кандидатов президент Украины занял лишь четвертую строчку — в его поддержку высказались 9,4 процента опрошенных. Лидером рейтинга стала Юлия Тимошенко (16,9 процента голосов).

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.