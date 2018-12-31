Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине стартовала предвыборная кампания 

Lenta.ru + ещё 88 31 декабря 2018
Фото: Reuters
На Украине стартовала избирательная кампания выборов президента страны, которая продлится 90 дней. С 31 декабря 2018 года по 3 февраля 2019 года ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты.
Регистрация кандидатов должна состояться до 8 февраля 2019 года, после чего ЦИК объявит перечень претендентов на должность руководителя государства.
Согласно действующим правилам, кандидат в президенты должен быть гражданином Украины в возрасте от 35 лет, владеть государственным языком и проживать в стране в течение последних 10 лет.
Ранее 28 декабря сообщалось, что большинство украинцев не одобряют деятельность главы государства Петра Порошенко и кабинета министров. В рейтинге возможных кандидатов президент Украины занял лишь четвертую строчку — в его поддержку высказались 9,4 процента опрошенных. Лидером рейтинга стала Юлия Тимошенко (16,9 процента голосов).
Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.
Последние новости
Следствие отвергло версию теракта в Магнитогорске Стала известна цель приезда в Москву подозреваемого в шпионаже американца Под завалами в Магнитогорске нашли живым 11-месячного ребенка
Комментарии
В мире , Кавказ , Конфликты , Политика , Украина , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Центризбирком России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медики рассказали о борьбе за жизнь малыша из Магнитогорска12
Хакеры атаковали сайт Зеленского сразу после запуска12
Кредит МВФ дорого обойдется Украине51
Испытания «Авангарда» вынуждают США догонять Россию10
Москвичам обещали снег и ветер2
Видео
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Наука
01:32
Медики рассказали о борьбе за жизнь малыша из Магнитогорска
Происшествия
09:37
Путин призвал россиян раскрыть сердца
Общество
00:19
Стало известно, что спасло младенца в Магнитогорске
Происшествия
00:38
Дом в Магнитогорске признали пригодным для проживания
Происшествия
00:52
Названа построившая мост в Парке Горького компания
Происшествия
00:38
Появилось видео спасения жильца дома в Магнитогорске
Происшествия
00:32
Путин дал поручение после ЧП в Магнитогорске
Политика Происшествия
01:18
В России ответили Абэ по поводу Южных Курил
Политика
00:38
На завалах дома в Магнитогорске нашли тело ребенка
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение