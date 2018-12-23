Окрестности Донецка обстреляли из зенитных установок

Поселок Жабичево и село Веселое в окрестностях Донецка вечером в воскресенье обстреляли из зенитных установок, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«В 16.40 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: Пески — Жабичево. Произведено 100 выстрелов из зенитных установок, также использовалось стрелковое оружие», — передает сообщение представительства «Донецкое информационное агентство».

На этой неделе в ДНР заявили, что украинские военные могут пойти в наступление 24-25 декабря. При этом украинская сторона отказалась обсуждать новогоднее перемирие.