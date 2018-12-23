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Окрестности Донецка обстреляли из зенитных установок 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 23 декабря 2018
Фото: РИА Новости
Поселок Жабичево и село Веселое в окрестностях Донецка вечером в воскресенье обстреляли из зенитных установок, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«В 16.40 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: Пески — Жабичево. Произведено 100 выстрелов из зенитных установок, также использовалось стрелковое оружие», — передает сообщение представительства «Донецкое информационное агентство».
На этой неделе в ДНР заявили, что украинские военные могут пойти в наступление 24-25 декабря. При этом украинская сторона отказалась обсуждать новогоднее перемирие.
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В мире , Катастрофы , Пожары , Донецк
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