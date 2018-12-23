Звезду Трампа в Голливуде залили кровью 

Звезду президента США Дональда Трампа на голливудской Аллее славы разрисовали свастикой и залили фальшифой кровью. Причём, действовали вандалы не таясь, когда вокруг было множество прохожих.
Момент совершения акта вандализма зафиксировали камеры видеонаблюдения.
В правоохранительных органах заявляют, что не намерены усиливать контроль на этой территории. Там намерены продолжать патрулирование в штатном режиме, сообщает TMZ.
Это уже не первый подобный инцидент. Ранее звезду Трампа накрывали металлической имитацией тюремной решётки и даже разбивали кувалдой.
Минувшим летом, как сообщал News.ru, в США широкое распространение получила общественная инициатива с требованием вовсе убрать звезду с голливудской Аллеи славы. Это мотивировали действиями главы государства, которые не соответствуют общепринятым ценностям.
На Аллее славы в Голливуде находится более 2,5 тыс. именных звезд актёров, музыкантов, продюсеров и других деятелей искусства. Ежегодно знаменитую улицу посещают более 10 млн туристов.