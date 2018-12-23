Звезду Трампа в Голливуде залили кровью

Звезду президента США Дональда Трампа на голливудской Аллее славы разрисовали свастикой и залили фальшифой кровью. Причём, действовали вандалы не таясь, когда вокруг было множество прохожих.

Момент совершения акта вандализма зафиксировали камеры видеонаблюдения.

правоохранительных органах заявляют, что не намерены усиливать контроль на этой территории. Там намерены продолжать патрулирование в штатном режиме, сообщает TMZ.

Это уже не первый подобный инцидент. Ранее звезду Трампа накрывали металлической имитацией тюремной решётки и даже разбивали кувалдой.

Минувшим летом, как сообщал News.ru, в США широкое распространение получила общественная инициатива с требованием вовсе убрать звезду с голливудской Аллеи славы. Это мотивировали действиями главы государства, которые не соответствуют общепринятым ценностям.

На Аллее славы в Голливуде находится более 2,5 тыс. именных звезд актёров, музыкантов, продюсеров и других деятелей искусства. Ежегодно знаменитую улицу посещают более 10 млн туристов.