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В Сербии назвали условие продолжения переговоров с властями Косова 

RT на русском + ещё 4 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Сербия продолжит переговоры с властями непризнанного государства Косово по нормализации отношений только после отмены 100%-ных торговых пошлин. Об этом заявил глава сербского МИД Ивица Дачич.
«Диалог невозможен на новых позициях, пошлины точно не могут быть в размере 100%. ЕС действует слабо или притворяется, что не может повлиять на Приштину, — приводит его слова Blic.
Дачич подчеркнул, что Белград намерен добиваться отмены пошлин. По его словам, только после отмены пошлин диалог с косовскими властями будет продолжен.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что действия Приштины отбрасывают нормализацию отношений с Белградом на годы назад.
В конце ноября правительство Косова приняло решение ввести таможенную пошлину в размере 100% стоимости на всю продукцию из Сербии и из Боснии и Герцеговины.
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В мире , Европа , Ивица Дачич , МИД , ЕС , Сербия
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