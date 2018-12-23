В Сербии назвали условие продолжения переговоров с властями Косова

Ивица Дачич. Сербия продолжит переговоры с властями непризнанного государства Косово по нормализации отношений только после отмены 100%-ных торговых пошлин. Об этом заявил глава сербского МИД

«Диалог невозможен на новых позициях, пошлины точно не могут быть в размере 100%. ЕС действует слабо или притворяется, что не может повлиять на Приштину, — приводит его слова Blic.

Дачич подчеркнул, что Белград намерен добиваться отмены пошлин. По его словам, только после отмены пошлин диалог с косовскими властями будет продолжен.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что действия Приштины отбрасывают нормализацию отношений с Белградом на годы назад.

В конце ноября правительство Косова приняло решение ввести таможенную пошлину в размере 100% стоимости на всю продукцию из Сербии и из Боснии и Герцеговины.