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"Джигарханяна давно нет в живых"
"Джигарханяна давно нет в живых"

Макрон призвал к порядку и согласию во Франции 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал установить порядок и согласие в стране на фоне очередного протеста "желтых жилетов", который прошел в субботу уже в шестой раз подряд.
"Пришло время, когда в стране должны воцариться порядок, спокойствие и согласие. Наша страна в этом нуждается, она нуждается в согласии, единстве и искренней приверженности к важным общим целям, необходимо устранить существующие разногласия", — заявил Макрон в эфире телеканала BFM TV.
Французский президент, который в субботу прибыл в Чад, также отметил, что он был постоянно на связи с главой МВД Франции, который внимательно следил за ходом субботних протестов.
"Нет сомнений в том, что будут приняты самые жесткие меры судебного характера", — подчеркнул Макрон.
По последним данным, во время акций протеста полиция задержала по меньшей мере 220 человек.
Несогласные с политикой властей, возмущенные планирующимся повышением цен на топливо, а также снижением покупательской способности "желтые жилеты" начали выходить на улицы по всей стране с 17 ноября. Их первоначальным требованием было снижение цен на бензин, затем к нему прибавился ряд других. Масштабные протесты сопровождались многочисленными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами, поджогами машин, разрушением магазинов и банков.
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Комментарии
В мире , Европа , МВД , Франция
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