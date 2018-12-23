Макрон призвал к порядку и согласию во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал установить порядок и согласие в стране на фоне очередного протеста "желтых жилетов", который прошел в субботу уже в шестой раз подряд.

"Пришло время, когда в стране должны воцариться порядок, спокойствие и согласие. Наша страна в этом нуждается, она нуждается в согласии, единстве и искренней приверженности к важным общим целям, необходимо устранить существующие разногласия", — заявил Макрон в эфире телеканала BFM TV.

Французский президент, который в субботу прибыл в Чад, также отметил, что он был постоянно на связи с главой МВД Франции, который внимательно следил за ходом субботних протестов.

"Нет сомнений в том, что будут приняты самые жесткие меры судебного характера", — подчеркнул Макрон.

По последним данным, во время акций протеста полиция задержала по меньшей мере 220 человек.

Несогласные с политикой властей, возмущенные планирующимся повышением цен на топливо, а также снижением покупательской способности "желтые жилеты" начали выходить на улицы по всей стране с 17 ноября. Их первоначальным требованием было снижение цен на бензин, затем к нему прибавился ряд других. Масштабные протесты сопровождались многочисленными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами, поджогами машин, разрушением магазинов и банков.