«Трамп подарил России победу в холодной войне». В США обрушились с критикой на своего президента

«Возможно, кончина Джорджа Буша-старшего в прошлом месяце была милостью. Ему не дано было увидеть, как Америка проигрывает холодную войну», — сокрушается Милбанк.

Именно Буш в 1991 году внес решающий вклад в развал Советского Союза. Эта победа была заработана кровью и богатствами США в упорной борьбе в течение более 70 лет. Однако Дональду Трампу удалось свести не нет все достижения за каких-то два года, отмечает автор материала.

О поражении США, в том числе, свидетельствуют отставка главы Пентагона и вывод американских войск из Сирии, о котором без всяких на то причин заявил Дональд Трамп. Его действия оставили без поддержки союзников Соединенных Штатов — он бросил на съедение курдских повстанцев, изолировал израильтян и развязал руки Ирану и России на Ближнем Востоке.

По словам Милбанка, Трамп планирует также отступить и из Афганистана. Министр обороны Джеймс Мэттис, который упрекнул президента в поощрении России и Китая, отправлен в отставку.

«Теперь нам не нужно ничего знать об альтернативной истории, в которой Советский Союз победил в холодной войне. Для этого у нас есть Трамп», — считает Милбанк.

По мнению обозревателя, вряд ли кто-то из советских лидеров мог мечтать о том, какой подарок Владимиру Путину сделает нынешний президент Соединенных Штатов. Сюда можно отнести и грядущий раскол между США и их союзниками, стремление вернуть Россию в «Большую семерку» и отсутствие реакции на ее политику по отношению к Украине.

пресс-служба Кремля

Нынешние власти США грозятся выйти из ВТО , вводят пошлинные тарифы, способные ослабить международную организацию. Дональд Трамп даже наплевал на права человека, сочтя приемлемым убийство журналиста Саудовской Аравией, имевшего до этого американскую поддержку. Президент страны «принимает с распростертыми объятиями тоталитарных лидеров всего мира», испортил отношения с Евросоюзом из-за антииранских санкций и Парижского соглашения по климату. Торговая война, которую он начал, замедлила рост мировой экономики.

Граждане страны перестали доверять выборам, спецслужбам, правосудию и свободной прессе из-за политики Дональда Трампа, утверждает Милбанк. Потеряно единодушие между двумя партиями в оценке России. Так, по данным Gallup, не менее 40% республиканцев считают ее союзником. Этот показатель за четыре года вырос более чем в два раза. Действующий президент раздражается, если кто-то настойчиво говорит о санкциях в отношении РФ. Так, свою работу уже потеряли Герберт Макмастер, Рекс Тиллерсон Джон Келли и Джеймс Мэттис.

Несколько поколений американцев заплатили высокую цену и вынесли сложный путь от Берлина до Сайгона и Гаваны. Теперь, 29 лет спустя после падения Берлинской стены, Трамп готов отдать России победу в холодной войне, которую она никогда не одерживала, считает Дана Милбанк.