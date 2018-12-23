Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп бессмысленно растратил все достижения своих предшественников и усилия всей страны, которая вложила массу средств и ресурсов в развал СССР и сдерживание России. Фактически нынешний американский лидер подарил сопернику победу в холодной войне, пишет в своем материале обозреватель The Washington Post Дана Милбанк.
«Возможно, кончина Джорджа Буша-старшего в прошлом месяце была милостью. Ему не дано было увидеть, как Америка проигрывает холодную войну», — сокрушается Милбанк.
Именно Буш в 1991 году внес решающий вклад в развал Советского Союза. Эта победа была заработана кровью и богатствами США в упорной борьбе в течение более 70 лет. Однако Дональду Трампу удалось свести не нет все достижения за каких-то два года, отмечает автор материала.
О поражении США, в том числе, свидетельствуют отставка главы Пентагона и вывод американских войск из Сирии, о котором без всяких на то причин заявил Дональд Трамп. Его действия оставили без поддержки союзников Соединенных Штатов — он бросил на съедение курдских повстанцев, изолировал израильтян и развязал руки Ирану и России на Ближнем Востоке.
По словам Милбанка, Трамп планирует также отступить и из Афганистана. Министр обороны Джеймс Мэттис, который упрекнул президента в поощрении России и Китая, отправлен в отставку.
«Теперь нам не нужно ничего знать об альтернативной истории, в которой Советский Союз победил в холодной войне. Для этого у нас есть Трамп», — считает Милбанк.
По мнению обозревателя, вряд ли кто-то из советских лидеров мог мечтать о том, какой подарок Владимиру Путину сделает нынешний президент Соединенных Штатов. Сюда можно отнести и грядущий раскол между США и их союзниками, стремление вернуть Россию в «Большую семерку» и отсутствие реакции на ее политику по отношению к Украине.
пресс-служба Кремля
Нынешние власти США грозятся выйти из ВТО, вводят пошлинные тарифы, способные ослабить международную организацию. Дональд Трамп даже наплевал на права человека, сочтя приемлемым убийство журналиста Саудовской Аравией, имевшего до этого американскую поддержку. Президент страны «принимает с распростертыми объятиями тоталитарных лидеров всего мира», испортил отношения с Евросоюзом из-за антииранских санкций и Парижского соглашения по климату. Торговая война, которую он начал, замедлила рост мировой экономики.
Граждане страны перестали доверять выборам, спецслужбам, правосудию и свободной прессе из-за политики Дональда Трампа, утверждает Милбанк. Потеряно единодушие между двумя партиями в оценке России. Так, по данным Gallup, не менее 40% республиканцев считают ее союзником. Этот показатель за четыре года вырос более чем в два раза. Действующий президент раздражается, если кто-то настойчиво говорит о санкциях в отношении РФ. Так, свою работу уже потеряли Герберт Макмастер, Рекс Тиллерсон, Джон Келли и Джеймс Мэттис.
Несколько поколений американцев заплатили высокую цену и вынесли сложный путь от Берлина до Сайгона и Гаваны. Теперь, 29 лет спустя после падения Берлинской стены, Трамп готов отдать России победу в холодной войне, которую она никогда не одерживала, считает Дана Милбанк.