Президент Туркменистана запел по-немецки

Лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дуэтом со своим внуком Керимгулы исполнил песню собственного сочинения. Особенность композиции в том, что она написана на трех языках: английском, немецком и туркменском.

Выступление президента страны и его внука прошло 21 декабря во время предновогоднего банкета. Зрители, как и полагается в таких случаях, были в восторге.

Бердымухамедов нередко сам сочиняет песни и любит переделывать чужие. Государственные туркменские СМИ пишут, что музыку к ним создает внук президента. Вместе они уже исполняли композиции Джастина Тимберлейка , патриотические песни и рэп. Иногда глава государства позволяет себе сольные выступления.

Многочисленные таланты Гурбангулы Бердымухамедова давно стали предметом иронии и пристального внимания в российских соцсетях. Он занимается не только музыкой, внешней и внутренней политикой Туркменистана, но еще успевает писать книги, создавать автомобили, метать ножи и скакать по улице на коне.