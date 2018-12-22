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Президент Туркменистана запел по-немецки 

360tv.ru 1 час назад
Лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дуэтом со своим внуком Керимгулы исполнил песню собственного сочинения. Особенность композиции в том, что она написана на трех языках: английском, немецком и туркменском.
Выступление президента страны и его внука прошло 21 декабря во время предновогоднего банкета. Зрители, как и полагается в таких случаях, были в восторге.
Бердымухамедов нередко сам сочиняет песни и любит переделывать чужие. Государственные туркменские СМИ пишут, что музыку к ним создает внук президента. Вместе они уже исполняли композиции Джастина Тимберлейка, патриотические песни и рэп. Иногда глава государства позволяет себе сольные выступления.
Многочисленные таланты Гурбангулы Бердымухамедова давно стали предметом иронии и пристального внимания в российских соцсетях. Он занимается не только музыкой, внешней и внутренней политикой Туркменистана, но еще успевает писать книги, создавать автомобили, метать ножи и скакать по улице на коне.
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В мире , Видео , СНГ , Гурбангулы Бердымухамедов , Джастин Тимберлейк , Туркмения
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