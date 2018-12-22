Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гройсмана проверят на коррупцию 

News.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Reuters
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство по факту вероятных злоупотреблений властью и служебной халатности председателя правительства Владимира Гройсмана.
Коррупцию властей Украины объяснили угрозой со стороны России
Дело открыто согласно решению суда. Заявителем является депутат Верховной Рады Виталий Куприй, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в НАБУ.
Собеседник издания не стал уточнять подробности и причины такого решения.
Каак писал News.ru ранее, Владимир Гройсман заявил, что сможет навести в стране порядок, если его полномочия будут расширены. Об усилении власти премьер-министра политик собирается просить Верховную раду.
News.ru: последние новости
Главе новой церкви Украины звонили пранкеры Танки для украинских силовиков прибыли к границе с ЛНР Киев хочет лишить УПЦ прав на храмы и монастыри
В мире , Украина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В УПЦ удивились спешке Порошенко247
В России ответили на «сигнал» британских ВМС651
Дети чиновников отдохнули в Турции вместо сирот665
СК посчитал шахтеров в Соликамске погибшими27
Кадыров отказался от федеральной должности1
Видео
04:52
Новый виток: США вновь обвиняют Россию
США Ближний Восток
00:31
Ракета «Протон» вывела на орбиту российский спутник
Технологии Наука и техника
01:46
В России ответили на «сигнал» британских ВМС
Политика Армия
00:52
Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ
В мире Украина
04:39
Президент Туркменистана запел по-немецки
В мире СНГ
00:50
Волочкова нырнула в ледяную купель
Шоу-бизнес
00:31
Слонята для «Уголка дедушки Дурова» прибыли в Москву
Новости Москвы
05:06
Помощь США Украине назвали «мелочью на чай»
В мире Украина
00:48
Появились подробности ЧП в Пермском крае
Пожары Другое
02:20
Пожар на шахте в Соликамске: заблокированы горняки
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение