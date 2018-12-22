Гройсмана проверят на коррупцию

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство по факту вероятных злоупотреблений властью и служебной халатности председателя правительства Владимира Гройсмана.

Дело открыто согласно решению суда. Заявителем является депутат Верховной Рады Виталий Куприй, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в НАБУ.

Собеседник издания не стал уточнять подробности и причины такого решения.

Каак писал News.ru ранее, Владимир Гройсман заявил, что сможет навести в стране порядок, если его полномочия будут расширены. Об усилении власти премьер-министра политик собирается просить Верховную раду.