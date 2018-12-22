В Донбасс прибыли танки ВСУ

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В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс железнодорожных составов с танками ВСУ 

РИА Новости 1 час назад
Два железнодорожных состава с танками и другим вооружением украинских силовиков прибыли на железнодорожную станцию Рубежное в Донбассе, заявил в субботу журналистам начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
"На железнодорожную станцию в населенный пункт Рубежное прибыли два состава с танками (Т-64), противотанковыми пушками (МТ-12) и БМП-1", — рассказал Осадчий.
Он уточнил, что данную информацию подтверждают и представители Специальной мониторинговой миссии СММ ОБСЕ в своем отчете за 21 декабря.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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В мире , Видео , Украина
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