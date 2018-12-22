Европу призвали к «энергетической революции» против России

Американский аналитик призвал Европу к «энергетической революции» против России

Если Европа окажется под фактическим контролем России , это поставит США в уязвимое положение, пишет старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований Стивен Бланк в статье для New York Post. При этом он призывает Германию Франция возглавить энергетическую революцию Европы, что позволит ей стать независимой от российских энергетических ресурсов.

Европейская энергетическая безопасность не является насущной проблемой для большинства американцев, однако должна быть, пишет старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований Стивен Бланк в своей статье для New York Post. Бланк полагает, что если Европа, «западный фронт против российской агрессии», попадёт через энергетическое господство под фактический контроль Кремля, США станут уязвимыми.

Вот уже семь лет президент России Владимир Путин добивается этого при помощи строительства газопровода «Северный поток — 2». И он, как полагает Бланк, близок к успеху, потому что Германия ставит собственные энергетические потребности выше западной безопасности.

Вместе с тем он считает, что тот факт, что «Северный поток — 2» обходит традиционные пути поставок российского газа в Европу через Украину и Польшу, опасен по двум причинам.

Во-первых, это позволит Кремлю расширить своё влияние в Европе, так как страны, которые зависят от других государств, «особенно от таких враждебных», имеют ограниченными возможностями для проведения собственного курса.

Во-вторых, «Северный поток — 2» отрежет Украину, Польшу и другие государства Центральной и Восточной Европы. Киев потеряет возможность получать транзитные пошлины и рычаг давления на Россию.

Именно поэтому возрастает противостояние проекту как в США, так и в ЕС , где против него принимают резолюции. Однако в Берлине на это не обращают внимания. Там считают, что при помощи сделки с Россией получат политическое влияние в Москве.

Тем не менее, Бланк утверждает, что прошлый опыт показывает, что всё совсем наоборот. А сейчас Берлин отчаянно пытается оправдать коррупционное воздействие российских денег. При этом в России стремятся оказывать влияние не только на немецкий импорт газа, но и на его распределение.

Кроме того, Путин ищет и иные способы достижения энергетического доминирования на континенте, в частности через Хорватию. Это, предупреждает Бланк, в последствии может привести к установлению Россией полного контроля над энергетикой Европы.

При этом Россия не единственный источник энергетических ресурсов для стран ЕС. Например, сама Германия обладает весьма внушительными запасами сланцевого газа, настолько, что их хватит для удовлетворения внутренних потребностей на столетие.

Германия и Франция должны встать во главе энергетической революции. При помощи ядерной энергетики, возобновляемых источников энергии и американского природного газа Европа уже в течение нескольких лет может стать независимой, пишет Бланк в своей статье для New York Post. По его словам, Европа должна перехитрить Россию в этом вопросе.

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