Несогласные и подследственные: кто покинул команду Трампа

Администрация действующего президента США Дональда Трампа с самого начала своей работы в январе 2017 года не отличалась кадровой стабильностью. Объявленная в четверг отставка министра обороны Джеймса Мэттиса, одного из самых авторитетных членов кабинета, констатировала очевидное: у Трампа есть серьезные разногласия даже с ближайшими соратниками, которых не устраивает его манера принимать важные решения без учета чужого мнения.

В общей сложности за неполные два года свои должности оставили семь из 15 министров, а также более десяти высокопоставленных чиновников администрации. Во многих случаях не обошлось без скандалов.

РИА Новости вспоминает, кто, когда и почему покинул команду 45-го президента США, при котором текучка кадров стала одной из самых больших в истории страны.

Советники

Как говорят в таких случаях, у Трампа с кадрами не заладилось с самого начала. Уже через три недели после вступления в должность со скандалом был вынужден уйти советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн . Причиной отставки стало то, что Флинн "неверно изложил" содержание своих бесед с послом РФ в США Сергеем Кисляком, которые он вел после президентских выборов в ноябре 2016 года, но до вступления в должность. В итоге сейчас бывшего советника судят за дачу ложных показаний сотрудникам ФБР

На место Флинна был назначен авторитетный генерал Герберт Макмастер. Однако на этой должности он проработал чуть более года: в марте советник покинул свой пост, как сообщалось, из-за разногласий с Трампом по поводу политики в отношении России, Ирана КНДР . После этого советником по нацбезопасности стал кадровый дипломат Джон Болтон — известный "ястреб", работавший в администрации Джорджа Буша-младшего

Стоит отметить, что за это же время у Трампа сменились еще три советника по внутренней безопасности, ушли советник по стратегическим вопросам Стивен Бэннон, экономический советник Гэри Кон , пресс-секретарь Шон Спайсер, глава по коммуникациям Хоуп Хикс и целый ряд других чиновников.

Госсекретарь и постпред

В марте 2018 года в отставку был отправлен госсекретарь Рекс Тиллерсон . За год до этого Трамп нахваливал профессиональные качества бывшего топ-менеджера ExxonMobile и смог продавить его утверждение в сенате, где многие считали Тиллерсона чуть ли не "российским агентом" за его деловые контакты в России. Однако госсекретарь оказался слишком независимым в суждениях и в итоге покинул свой пост по той же причине, что и Макмастер — из-за разногласий с президентом.

В декабре Тиллерсон публично рассказал о том, что Трамп недисциплинирован, доверяет лишь своим инстинктам и склонен к волюнтаристским решениям, которые могут стать нарушением закона. В ответ президент назвал его "чертовки ленивым" и "тупым как пробка". На пост госсекретаря был назначен директор ЦРУ Майк Помпео, а его в свою очередь сменила Джина Хаспел, занимавшая должность заместителя главы ведомства.

Еще одна отставка стала хотя и неожиданной, но добровольной (по крайней мере, официально). В октябре 2018 года о предстоящем уходе объявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Трамп всегда проявлял к ней симпатию и предложил выбрать для себя должность в администрации, однако пока Хейли не определилась с выбором.

Зато президент уже успел определиться с тем, кого он хочет видеть на посту представителя при ООН: на смену брюнетке Хейли придет заместитель госсекретаря и официальный представитель госдепартамента блондинка Хезер Науэрт. Правда, как ожидается, должность постпреда отныне не будет министерской.

Министр обороны

Номинация на должность министра обороны США Джеймса Мэттиса была встречена общественностью с воодушевлением. Сам Трамп не раз высоко отзывался о качествах этого кадрового военного и боевого генерала (в отставке). Их тандем с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Джозефом Данфордом казался незыблемой основой для реформирования армии, за которое так ратовал президент. Пока речь шла о наращивании оборонных расходов, у Трампа и Мэттиса было взаимопонимание. Однако все изменилось после внезапного решения верховного главнокомандующего вывести войска из Сирии.

О предстоящей в феврале отставке Мэттиса общественность узнала из твита Трампа, в котором тот отметил "огромный прогресс, особенно касательно покупки нового боевого оборудования" и помощь министра в том, чтобы "заставить союзников и другие страны платить свою долю военных обязательств".

После твита Трампа было опубликовано письмо Мэттиса об отставке, в котором он недвусмысленно сказал о разногласиях с Трампом по таким вопросам, как отношение к американским союзникам, подход США к России и Китаю. Министр заявил, что США должны проявлять уважение к своим союзникам и действовать "решительно и недвусмысленно" по отношению к тем странам, чьи интересы противоположны американским.

"Поскольку у вас есть право иметь министра обороны, у кого взгляды более схожи с вашими по этим и другим вопросам, я считаю, что я имею право уйти в отставку с моей должности", — дипломатично отметил министр обороны.

Глава аппарата

Должность главы аппарата Белого дома традиционно считается одной из ключевых в администрации США . На этот пост президент изначально назначил бывшего главу Национального комитета Республиканской партии США Ринса Прибаса, тем самым сделав определенный реверанс в сторону влиятельных однопартийцев, многие из которых продолжали воспринимать Трампа как чужака (одно время он поддерживал демократов).

Однако своим в команде Трампа Прибас так и не стал, и в июле 2017 года он подал в отставку на фоне обвинений во вмешательстве в "российское расследование" и даже в организации утечек из администрации.

На должность главы аппарата был назначен еще один отставной генерал Джон Келли , занимавший пост министра внутренней безопасности. На посту главы ведомства его сменила Кирстен Нильсен.

В начале декабря было объявлено, что и Келли покинет администрацию. По сообщениям СМИ, у него не сложились отношения с советниками президента Иванкой Трамп и ее мужем Джаредом Кушниром, и Трамп сделал выбор в пользу родственников.

Генпрокурор

В отличие от ряда других членов кабинета кандидатура бывшего сенатора Джеффа Сешнса на пост генпрокурора США и главы министерства юстиции изначально вызывала резкое неприятие у противников Трампа. После утверждения на должность ему, как и Флинну, стали припоминать контакты с российским послом, о которых он умолчал во время слушаний в сенате. Сешнсу пришлось взять самоотвод от "российского расследования".

Одновременно в прессе постоянно появлялись утечки о том, что президент недоволен таким пассивным поведением генпрокурора. В итоге в ноябре 2018 года по требованию главы государства он подал в отставку. С новой кандидатурой на пост генпрокурора Трамп пока не определился.

Помимо Сешнса в отставку еще в мае 2017 года "за непрофессионализм" был отправлен еще один важный чиновник в системе минюста США — директор ФБР Джеймс Коми , назначенный еще при прежнем президенте Бараке Обаме . Позднее Трамп и Коми не раз заочно обменивались обвинениями, а последний даже выпустил книгу, в которой описал события вокруг своей скандальной отставки.

И прочие, и прочие…

Среди других скандальных отставок можно назвать уход министра здравоохранения Тома Прайса в сентябре 2017 года, которого обвинили в полетах на частных самолетах за государственный счет.

На фоне похожих обвинений в марте 2018 года был отправлен в отставку министр по делам ветеранов Дэвид Шулькин. Ему вменяли то, что вместо деловых поездок он вместе с женой путешествовал по Европе, где осматривал достопримечательности и ходил по магазинам.

Министр внутренних дел США Райан Зинке, который по должности занимается вопросами недр и ресурсов в стране, тоже оказался в центре расследования минюста по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Не дожидаясь окончания этого расследования, в Белом доме на прошлой неделе указали главе ведомства на дверь.

Еще одной вынужденной отставкой стал уход в июле 2018 года главы Агентства по охране окружающей среды Скотта Прюитта, которого обвиняли в конфликте интересов.