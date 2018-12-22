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СМИ: во Франции арестовали имущество арабского миллиардера 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Michel Euler
Суд во Франции наложил арест на недвижимость миллиардера из ОАЭ Хадема аль-Кубайси, в отношении которого Национальная финансовая прокуратора (PNF) ведет расследование, сообщает издание Monde со ссылкой на источники, знакомые с делом.
По данным газеты, предварительное расследование в отношении миллиардера было начато еще в 2017 году в связи с предположительным отмыванием денег и хищением средств.
Решение суда связано со скандалом вокруг малайзийского фонда 1MDB, из которого в течение нескольких лет похищались и отмывались средства. Как пишет газета, Кубайси, предположительно, мог отмывать средства через покупку дорогого имущества во Франции.
Согласно изданию, на данный момент среди арестованного имущества миллиардера фигурируют загородный дом стоимостью около 11 миллионов евро, вилла с бассейном и тренажерным залом стоимостью 7,9 миллиона евро и две квартиры в Париже общей стоимостью 9 миллионов евро.
Коррупционный скандал, связанный с хищениями из фонда 1MDB, составляющими в общей сумме более 4,5 миллиарда долларов, стал основной причиной поражения на выборах в Малайзии 9 мая 2018 года правительства во главе с Наджибом Разаком. Сам экс-премьер, его жена Росма Мансор и несколько ближайших помощников были арестованы по делу 1MDB в первые месяцы после потери власти. Следствие по делу 1MDB ведется одновременно в Малайзии, Сингапуре, США, Швейцарии и еще нескольких странах.
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В мире , Криминал , Происшествия , ОАЭ , Франция
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