Британские СМИ испугались «разборок» с российским фрегатом в Азовском море

Британский таблоид Daily Express выпустил материал под заголовком "Третья мировая война: Россия направляет ракетный корабль в Азов в готовности к разборкам".

В материале говорится, что российский фрегат движется в сторону Азова на фоне угрозы "третьей мировой войны между Москвой Украиной ". При этом в публикации не сказано, что корабль находится в российских территориальных водах. В качестве иллюстрации к статье использован коллаж, на котором изображен нахмурившийся президент России Владимир Путин на фоне моря.

Автор упоминает и об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, однако умалчивает причину произошедшего — нарушение российской границы. Кроме того, приводятся неточные данные о количестве задержанных и получивших ранения.

"Напряженность в регионе высока после того, как 25 ноября военные корабли Владимира Путина открыли огонь по трем украинским кораблям в Черном море. Российские войска задержали 23 украинских моряка, ранили не менее шести (24 человека были задержаны, трое ранены — Прим. ред.) и обвинили их в "незаконном" маневрировании во время прохода через Керченский пролив", — отмечается в статье.

Вдобавок ко всему прочему, автор публикации обвиняет Москву в "аннексии Крыма" и "разжигании конфликта" на востоке Украины. По словам журналистки, Кремль якобы готовится к открытому противостоянию с Киевом.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море, а находящиеся там силы используются для охраны Крымского моста из-за непрекращающихся украинских угроз его уничтожить.

В конце ноября три украинских корабля ВМС "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбудили уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.