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Британский министр: Черное море не принадлежит России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон во время визита в Одессу вспомнил, что Черное море не принадлежит России.
«Черное море не принадлежит России», — заявил Уильямсон, передает Reuters.
В Черное море вошел британский корабль-разведчик
Он добавил, что Великобритания направила корабль-разведчик HMS Echo в порт Одессы для того, чтобы напомнить «о свободе судоходства, свободе передвижения военно-морского флота, о возможности действовать в Черном море».
Министр отметил, что это демонстрирует поддержку Украины Лондоном.
19 декабря HMS Echo вошел в порт Одессы. В ВМС Украины заявили, что корабль останется в порту Одессы до 22 декабря.
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