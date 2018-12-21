В Британии отказались считать Черное море российским

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон посетил Украину и заявил, что Черное море «не принадлежит» России . Об этом сообщает Reuters.

В ходе визита Уильямсона в Одессу министр заявил, что Великобритания отправила корабль-разведчик в Черное море, чтобы продемонстрировать Украине свою поддержку.

Министр обороны добавил, что напряженность в Черном море остается высокой после того, как Россия «захватила» три украинских военных корабля.

19 декабря британский корабль-развездчик HMS Echo вошел в порт Одессы. В ВМС Украины заявили, что корабль останется в порту до 22 декабря.