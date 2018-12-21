Российский и украинский актер Анатолий Пашинин расплакался в Одессе под музыку уличного музыканта, чем вызвал подозрения интернет-пользователей. Об этом сообщает «Обозреватель».
По данным издания, видео с расчувствовавшимся Пашининым опубликовали на YouTube, но позже оно было удалено. Интернет-пользователи предположили, что актер находился в состоянии наркотического опьянения.
скриншот видео
«Он что убитый?» — написал один из пользователей (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Пашинин нарк уматовый», — добавил другой.
Некоторые комментаторы предположили, что причина слез — в алкоголе.
«Бухой, небось. И — как всегда — увидел камеру, и давай в ахтёра играть. Трагическая роль в данном случае. Он уже при виде мобильно телефона плясать или рыдать начинает. Талантищще!» — написал в «Живом Журнале» пользователь elpre_77.
Родившийся на Украине и снимавшийся в российских фильмах Пашинин в 2017 году присоединился к украинской армии в качестве добровольца. Он отправился в Донбасс и воевал против ополченцев.
Осенью 2018-го он заявил, что власти Украины планируют предъявить ему обвинения в финансировании террористов, призывам к свержению государственного строя и расправе над политическими деятелями, участии в незаконных вооруженных бандформированиях и разжигании межнациональной розни.
По словам Пашинина, его прослушивает СБУ, поэтому он специально говорит по телефону «чудовищные вещи». Также актер утверждал, что сотрудник СБУ «гомосексуального вида» угрожал ему и склонял его к самоубийству.