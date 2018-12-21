СМИ: Эрдоган заверил Трампа, что Турция будет бороться против ИГ* в Сирии

Как отмечает издание, Анкара хорошо знала о намерении Трампа вывести войска США из Сирии, но он долгое время не мог убедить Пентагон сделать это. Однако для Трампа единственной причиной продления пребывания американских войск в Сирии стала борьба с ИГ и тот факт, что эта группировка была в значительной степени разгромлена, не оставлял возможности для продления военного мандата в Сирии.

По словам источника газеты, Трамп спросил Эрдогана по телефону 14 декабря, сможет ли Турция очистить восток от Евфрата от остатков ИГ* в случае ухода войск США из Сирии. Эрдоган еще раз подтвердил убежденность Турции в том, что формирования сирийских курдов не ведут подлинной борьбы с террористической группировкой, а используют это в качестве предлога для своих политических амбиций на востоке от реки Евфрат. По словам турецкого лидера, его страна может бороться против ИГ*, как это было в 2016 году во время операции "Щит Евфрата" на северо-западе Сирии.

По данным источника газеты, Анкара была уведомлена о решении Трампа вывести войска США из Сирии 17 декабря. "Саудиты, израильтяне, европейцы и, конечно же, курды против вывода американских войск. Пентагон и другие части американского истеблишмента недовольны этим шагом", — заявил источник газеты, выразив скептицизм по поводу дальнейшего развития событий.

Турция до сих пор не выразила никакой официальной реакции на решение Трампа о выводе войск США из Сирии. Можно предположить, что турецкое правительство будет следовать выжидательной тактике, прежде чем пересмотреть позицию Турции в отношении Сирии и переоценить военную операцию на востоке Евфрата против сил самообороны сирийских курдов (YPG), отмечает газета.

Остаются нерешенными вопросы, будут ли в США изымать у YPG поставленное им американское оружие, и какие меры предпримет Вашингтон для предотвращения хаоса в регионе после вывода своих войск. Это требует дальнейших военных и политических переговоров между Турцией и США, пишет издание.

На прошлой неделе президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности турецкой армии в течение нескольких ближайших дней начать военную операцию против YPG к востоку от реки Евфрат.

Анкара неоднократно обвиняла Вашингтон в поставках вооружения контролирующим северо-восток Сирии YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). В связи с этим турецкие военные неоднократно проводили военные операции против курдов на территории Сирии.

* Террористическая организация, запрещена в России