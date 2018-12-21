«Четыре робота убили 29 японских ученых». Задор американской журналистки крепчает

Американская журналистка Линда Молтон Хоу в феврале 2018 года рассказала на конференции по проблемам искусственного интеллекта в Лос-Анджелесе жуткую историю о том, что 29 японских ученых пали жертвами созданных ими роботов. Источником секретной информации является военный, оставивший службу, но продолжающий работать по контракту на ЦРУ Агентство национальной безопасности и другие структуры подобного рода. Телефон этого человека постоянно на прослушке, поэтому репортер общалась с ним короткими сообщениями и звонками, длительность которых не превышала 30 секунд.

По словам тайного осведомителя, инцидент произошел в одной известной компании по производству роботов в Японии . Четыре изделия, предназначенных для использования в военной сфере, убили 29 ученых из огнестрельного оружия.

Сообщаются и подробности, достойные хорошего боевика: персоналу удалось отключить двух роботов, а еще одного вывести из строя. Однако четвертый сумел подключился к спутнику на орбите Земли, скачать данные для перепрограммирования и получить дополнительные навыки.

Линда заверила, что информация об инциденте не появится в СМИ, поскольку компания не собирается портить свою репутацию. Кроме того, Япония испытывает потребность в боевых роботах, поэтому разработки остановлены не будут.

Хоу видит огромную опасность для человечества в развитии искусственного интеллекта. В своем выступлении журналистка ссылалась на известное пророчество американского бизнесмена Илона Маска о том, что новую мировую войну могут начать машины.

«Искусственный интеллект представляет собой фундаментальный риск для существования человеческой цивилизации, и я не думаю, что люди действительно понимают это», — сказал Маск.

Завершила свою пугающую речь журналистка тем, что и все люди могут на самом деле оказаться роботами, созданными инопланетянами ради эксперимента.

Линда Моултон Хоу стала известной после того, как выиграла в 1963 году конкурс «Мисс Айдахо». Участвовать в нем девушку заставила необходимость. Она собиралась выиграть стипендию колледжа, что и сделала. Позднее будущая журналистка закончила с отличием Университет Колорадо и получила степень магистра по коммуникациям в Стэнфордском университете.

Она получила множество наград за работу в области исследования НЛО и свои документальные фильмы. Сейчас она особенно интересуется инопланетянами и возможностью того, что американское правительство работает с ними над развитием технологий и использованием искусственного интеллекта.

«Линда Молтон Хоу — не какой-то хакер, она — телевизионный продюсер, награжденный Emmy, журналист-расследователь, работающий для радио и Интернет-изданий, а также автор, который напрямую обращается к мужчинам и женщинам, находящимися на переднем крае науки и экологии, и является очевидцем первого ряда «больших странностей»», — пишут о ней в некоторых СМИ.

Роботы и их вред — не единственная тема, которую продвигает Хоу. В ее богатой сенсациями документалистике затрагивается также проблема древнейших пирамид мира, обнаруженных на Аляске благодаря таянию льдов в эпоху глобального потепления.

Ее волнуют «летающие колесницы богов» и «древние астронавты», изображенные на наскальных рисунках древнего Перу, активация программного обеспечения в технологии пришельцев, секретные космические программы.

Весной 2017 года еще один военный по секрету рассказал Линде о том, как был на базе инопланетян в Антарктиде и даже видел их корабль. В той истории также фигурировали «десятки ученых», но не погибших, а временно пропавших. Всех их удалось спасти, но «лица их выглядели испуганными». Спустя год история, рассказанная журналисткой, уже обошлась без хеппи-энда. Бедные японские ученые.