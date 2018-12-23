Трамп заявил, что дал Мэттису второй шанс, назначив его главой Пентагона

Трамп ранее объявил, что Мэттис уйдет на пенсию в конце февраля 2019 года. Он также сообщил, что кандидатура нового министра обороны будет названа вскоре. Трамп сделал заявление об уходе Мэттиса на следующий день после того, как объявил об выводе американских войск из Сирии.

"Когда президент Обама бесславно уволил Джима Мэттиса, я дал ему второй шанс. Некоторые думали, что я не должен был (этого делать), я думал, что должен", — написал Трамп в Twitter.

Он отметил, что предоставил Мэттису "все ресурсы, которых у него никогда не было". По его словам, союзники важны до тех пор, пока они "не извлекают собственную выгоду из США".

Мэттис в своем письме об отставке заявил Трампу, что уходит с поста, чтобы тот смог найти министра обороны с более схожими с ним взглядами. Он рассказал, что уйдет в отставку после 28 февраля 2019 года и сделает все возможное, чтобы обеспечить гладкий переход власти к новому министру обороны США.