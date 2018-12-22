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В Германии предсказали место нового «керченского инцидента» между Россией и США 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 28 47 минут назад
Фото: Минобороны России
Действия Вашингтона, направленные на «обеспечение свободы» морской навигации, могут привести к повторению «керченского инцидента», так как США, вероятно, будут предпринимать шаги в районах, на которые претендует Россия, пишет немецкое издание Telepolis.
Telepolis констатирует, что Москва усиливает контроль над своими прибрежными водами по экономическим и военным причинам. С 2013 года Россия расширяет военное присутствие в Арктике, там появляются морские и военно-воздушные базы, строятся новые ледоколы, передает РИА «Новости» содержание публикации.
Издание напоминает о заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Североатлантический альянс ответит на военное присутствие России в Арктике, увеличив свое присутствие в регионе. О том, что Соединенные Штаты смогут действовать на спорных территориях, заявлял, в свою очередь, вице-адмирал Эндрю Льюис, командующий воссозданным Вторым флотом ВМС США.
По мнению автора статьи, реакция России на украинскую провокацию в Черном море показала готовность «реагировать агрессивнее» в случае необходимости защищать свои интересы. В будущем подобное может произойти в Арктике и других морях, предупреждает издание.
25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России, их задержали у Керченского пролива. В начале декабря политик и публицист Патрик Бьюкенен опубликовал статью, в которой призвал Америку задуматься над тем, какое ей дело до того, кто контролирует Керченский пролив и почему США позволяют себя постоянно втягивать в чужие конфликты.
Между тем, как стало известно ранее в субботу, Соединенные Штаты выделят Украине помощь в размере 10 млн долларов после провокации с нарушением российской государственной границы.
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В мире , Конфликты , Украина , Эндрю Льюис , Йенс Столтенберг , НАТО , РИА Новости , Германия , США
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