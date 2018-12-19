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Новое граффити Бэнкси появилось в Великобритании 

RT на русском + ещё 7 1 час назад
Фото: Граффити художника Бэнкси Reuters © Jonathan Alcorn
Новое граффити художника Бэнкси появилось на одном из гаражей в британском городе Порт-Толбот.
Об этом информирует Sky News.
Отмечается, что на одной из сторон здания изображён ребёнок играющий под чем-то, что выглядит как снег.
На другой стороне показано то, что на самом деле это не снег, а пепел из горящего контейнера.
Ранее сообщалось, что с последним ударом молотка картина Бэнкси «Девочка с шаром», проданная на аукционе Sotheby's за £1,042 млн ($1,4 млн), начала уничтожаться спрятанным в раму устройством для измельчения бумаги. Уцелела только часть работы.
RT на русском: последние новости
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