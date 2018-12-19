Новое граффити Бэнкси появилось в Великобритании

Новое граффити художника Бэнкси появилось на одном из гаражей в британском городе Порт-Толбот

Отмечается, что на одной из сторон здания изображён ребёнок играющий под чем-то, что выглядит как снег.

На другой стороне показано то, что на самом деле это не снег, а пепел из горящего контейнера.

Ранее сообщалось, что с последним ударом молотка картина Бэнкси «Девочка с шаром», проданная на аукционе Sotheby's за £1,042 млн ($1,4 млн), начала уничтожаться спрятанным в раму устройством для измельчения бумаги. Уцелела только часть работы.