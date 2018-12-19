«Хотелось бы меньше врагов»: Сорос стал «Человеком года»

Сорос стал «Человеком года» по версии Financial Times

Американский миллиардер Джордж Сорос назван «Человеком года» по версии британского издания Financial Times. Редакция объясняет свой выбор тем, что Сорос остается приверженцем либеральных идей, которые сегодня подвергаются нападкам со стороны популистов. Между тем все больше лидеров различных государств обвиняют миллиардера во вмешательстве во внутренние дела их стран.

В издании публикуется интервью с бизнесменом, взятое в Морокко, куда Сорос отправился с благотворительной миссией.

«На протяжении трех десятилетий г-н Сорос использовал филантропию для борьбы с авторитаризмом, расизмом и нетерпимостью. Благодаря своей давней приверженности открытости, свободе СМИ и правам человека, он вызвал гнев авторитарных режимов и, все чаще, народных популистов, которые продолжают завоевывать позиции, особенно в Европе», — пишет о Соросе Financial Times.

Благотворитель-миллиардер — одна из самых известных и противоречивых фигур. Начав свою карьеру в США как сотрудник небольшой брокерской фирмы, за 10 лет он смог добиться успеха как финансист и торговец европейскими ценными бумагами.

Сегодня его состояние, заработанное во многом финансовыми спекуляциями, составляет $23 млрд

Детство Сороса было достаточно тяжелым — еврейская семья жила в Будапеште в период нацистской оккупации. В 14 лет благодаря венгерским знакомым своих родителей он чудом избежал депортации в концлагерь.

Миллиардер активно занимался бизнесом в различных сферах, а также много тратил на благотворительность. Он хорошо известен своей деятельностью на постсоветском пространстве. В 1988 году в СССР он организовал фонд «Культурная инициатива», проработавший, правда, недолго. Сам Сорос был недоволен тем, как использовались деньги, и фонд ликвидировал.

Уже после распада Союза в 1995 году он открыл отделение фонда «Открытое общество» (в 2015 году был признан в России в качестве нежелательной организации), к тому времени отделения фонда уже существовали во многих странах.

Именно его деньги помогли выжить литературным «толстым журналам», а гранты фонда Сороса выдавались многим российским ученым и общественным деятелям.

В то же время критики Сороса считали, что он таким образом пытается добиться большего влияния в России, используя благотворительность как возможность продвинуть свои бизнес-интересы.

Сороса и его организацию «Открытое общество» неоднократно обвиняли в поддержке так называемых «цветных революций» на постсоветском пространстве, в частности в Грузии и на Украине.

В родной Венгрии в последние годы он стал личным врагом премьер-министра Виктора Орбана . Он не раз публично критиковал Сороса, называя его спекулянтом.

При поддержке Орбана в июне 2018 года парламент Венгрии принял пакет законов, который предполагал ограничения для негосударственных организаций (НГО), работающих с мигрантами, — их обязали получать специальную лицензию в МИДе страны.

Одобрение данного закона было связано с недовольством Будапешта деятельностью миллиардера Джорджа Сороса, который финансировал общественные организации, оказывающие поддержку мигрантам, что побуждало их приезжать в Венгрию.

После этого парламент ЕС проголосовал за запуск санкционной процедуры в отношении Венгрии из-за принятого властями страны пакета антиэмиграционных законов, известных под названием «Стоп Сорос». В июле Брюссель признал, что они идут вразрез с демократическими принципами ЕС.

Сам Сорос в ответ на действия властей закрыл штаб-квартиру своей организации в Будапеште и перенес ее в Берлин.

Негативно к Соросу относится и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган , который недавно заявил, что последний финансировал акции протеста в Турции в 2013 году. «Это человек, который имеет много денег и тратит их на то, чтобы разделить народы», — сказал Эрдоган. По его словам, оппозиция в Турции действует в интересах Сороса.

Сам Сорос в интервью Financial Times заявил, что обвинения означают, что он на правильном пути: «Меня обвиняют во всем, в том числе и в том, что я антихрист. Хотелось бы, чтобы у меня не было так много врагов, но я воспринимаю это как признак того, что я все делаю правильно», — сказал Сорос.