Новогодние санкции: Порошенко видит символы

Порошенко поддержал решение ЕС продлить санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко назвал символичным продление ограничительных мер против России накануне новогодних и рождественских праздников.

«Символично, что накануне Рождества и Нового года Совет ЕС принял решение о продлении экономических и секторальных санкций против России за агрессию в Донбассе», — написал глава Украины в своем фейсбуке.

Он также выразил надежду, что Европа сохранит «проукраинское единство»,

Днем ранее по решению Совета ЕС экономические санкции в отношении России были продлены еще на полгода — до 31 июля 2019 года.

Джабаров также заявил, что ЕС будет продлевать антироссийские санкции, пока ситуация на Украине не нормализуется.

Решение Совета ЕС прокомментировали также и в Госдуме . Зампред комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа уверен, что эти действия не принесут никаких последствий.

«Все как шло, так и есть. Для нас никаких неожиданностей в этом нет. Мы к этому готовы, мы это ждали», — сказал Чепа РИА «Новости».

Решение действительно было ожидаемо, особенно с учетом того, что за день до саммита ЕС, который проходил 13-14 декабря, Германия предупредила, что будет выступать за продление санкций против России. Такое заявление сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель Бундестаге , отвечая на вопросы парламентариев.

«Мы будем называть вещи своими именами. Мы будем выступать за продление санкций», — подчеркнула она и также выразила «обеспокоенность в связи с действиями России».

«Мы не приемлем фактические претензии [России] на Азовское море», — обратила внимание Меркель.

Вопрос продления санкций против России рассматривал на саммите в Брюсселе на основе докладов лидеров Франции и ФРГ о ходе выполнения минских соглашений.

Кстати, на том саммите присутствовал и сам президент Украины. Он специально ездил в Брюссель, чтобы провести переговоры с представителями ЕС. Он рассказал, что обсуждал с партнерами усиление санкций против России в связи с «не выполнением» Москвой минских договоренностей.

Порошенко также заявил, что Евросоюз должен признать инцидент в Керченском проливе «актом агрессии».

Уже 13 декабря глава Евросовета Дональд Туск сообщил в своем твиттере, что Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода.

«ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России, в связи с отсутствием движения в реализации Минских соглашений», — написал Туск.

Впрочем, вопреки убеждениям Порошенко, ЕС лишь продлил санкции, введенные ранее, а не стал их ужесточать.

Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов отметил, что США, вероятно, хотели использовать инцидент в Керченском проливе как повод для усиления европейских санкций против России, но план провалился.

«Не секрет, что американцы и в нынешней ситуации оказывали определенное давление на Евросоюз, чтобы использовать керченский инцидент тоже как повод для наращивания санкционного давления (на Москву — «Газета.Ru»). Не получилось», — подчеркнул Чижов.

Евросоюз ввел санкции против России еще в 2014 году в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. С тех пор ЕС регулярно расширял и продлевал ограничительные меры. Из-за этого были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, также был введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из России и заморожены их активы. Помимо этого, Евросоюз ввел ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Москва ответила на это зеркально, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций непродуктивно.

В начале июля Совет ЕС в очередной раз продлил экономические санкции еще на полгода, то есть до 31 января 2019 года.