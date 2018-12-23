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СМИ: разговор Трампа и Эрдогана о Сирии привел к «катастрофичным» событиям 

РИА Новости + ещё 245 39 минут назад
Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором обсуждался вывод американских войск из Сирии, стал причиной "катастрофичных" событий, пишет газета Washington Post.
Трамп в минувшую среду заявил о победе в Сирии над ИГ*, отметив, что борьба с ней была единственной причиной нахождения американских военных в Сирии. Там находится около 2 тысяч военнослужащих США. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начинают вывод войск из Сирии, но это не означает роспуск международной коалиции по борьбе с ИГ*. В знак несогласия с этим решением в отставку подал министр обороны Джеймс Мэттис.
Сообщается, что в телефонном разговоре, который состоялся между главами государств 14 декабря, Эрдоган как и раньше пытался понять, почему США для борьбы с ИГ* продолжают поставлять оружие сирийским курдам и поддерживать их. При этом, по словам Эрдогана, сам Трамп утверждает, что ИГ* уже побеждено.
"Знаете что? Она (Сирия) ваша. Я ухожу", — цитирует газета слова Трампа из телефонного разговора с Эрдоганом.
Отмечается, что этот телефонный разговор стал причиной "катастрофичных событий даже по меркам Вашингтона времен правления Трампа". Так, по данным газеты, по причине этого разговора подал в отставку глава министерства обороны Мэттис. Однако, как пишет газета, по словам Трампа, он давал Мэттису и "другим ребятам" несколько месяцев, чтобы они предоставили ему решение по Сирии, однако "никто ему ничего не предоставил".
Решение о выводе войск из Сирии, по данным издания, встретило разную реакцию. Меньшая часть чиновников заявила, что это решение было обещанием, которое Трамп сдержал, однако для большинства членов конгресса оно стало настоящей "катастрофой" и "капитуляцией перед двумя державами на сирийской земле — Россией и Ираном".
Сообщается, что Мэттис и другие советники пытались переубедить Трампа принять решение о выводе войск США, однако Трамп заявлял, что пребывание там стоит "целое состояние", и задавал вопрос, зачем это нужно и что от этого получают США. По данным газеты, Мэттис провел с Трампом за разговором, в частности о Сирии, 45 минут, они обсуждали свои различные взгляды на мир и то, как стоит обращаться с союзниками и партнерами. По словам Мэттиса, Трамп заслуживает того, чьи взгляды более близки к его собственным. Отмечается, что после своего разговора они поблагодарили друг друга и на этом все закончилось.
Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что спецпредставитель США в коалиции по борьбе с ИГ* Бретт Макгерк также подает в отставку из-за несогласия с выводом американских войск из Сирии.
В субботу Трамп заявил, что об остатках террористической организации ИГ* в Сирии могут позаботиться страны региона, в том числе Турция.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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В мире , Видео , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Министерство обороны , Администрация США , Washington Post , CBS , Сирия , США
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