В Одессе заметили британский военный корабль-разведчик 

Судно будет участвовать в учениях
В Одессе бросил якорь военный корабль-разведчик Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Echo (H87).
По данным издания «Думская.net», корабль пришвартовался в одном из морских портов. Он будет принимать участие в учениях с фрегатом ВММС Украины «Гетьман Сагайдачный».
Отмечается, что через 21 день корабль покинет Украину в рамках соблюдения конвенции Монтре, регулирующей нахождение военных судов иностранных государств в Черном море.
Визит был запланирован на более поздний срок, однако из-за напряженной ситуации, возникшей из-за провокации ВМС Украины в Керченском проливе, корабль прибыл раньше.