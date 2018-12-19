Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп отдал беспрецедентный приказ по Сирии
Трамп отдал беспрецедентный приказ по Сирии

В Одессе заметили британский военный корабль-разведчик 

ТК «Звезда» + ещё 3 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Судно будет участвовать в учениях
В Одессе бросил якорь военный корабль-разведчик Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Echo (H87).
По данным издания «Думская.net», корабль пришвартовался в одном из морских портов. Он будет принимать участие в учениях с фрегатом ВММС Украины «Гетьман Сагайдачный».
Отмечается, что через 21 день корабль покинет Украину в рамках соблюдения конвенции Монтре, регулирующей нахождение военных судов иностранных государств в Черном море.
Визит был запланирован на более поздний срок, однако из-за напряженной ситуации, возникшей из-за провокации ВМС Украины в Керченском проливе, корабль прибыл раньше.
ТК «Звезда»: последние новости
Басурин рассказал, как СБУ вербует людей в Донбассе Деньги на ветер: усилия США по обеспечению кибербезопасности не защитили переписку дипломатов ЕС от хакеров Французское правительство готово пойти на встречу «желтым жилетам»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина готовит новый проход через Керченский пролив451
Трамп отдал беспрецедентный приказ по Сирии28
Путин отменил нормы ельцинских времен12
Москва отреагировала на планы Турчинова23
Украинского моряка не захотели арестовывать15
Видео
01:49
Скандал в полиции: двое насиловали, третий смотрел
Статьи Происшествия
02:44
Украинского моряка не захотели арестовывать
Происшествия Украина
04:52
Москва отреагировала на планы Турчинова
Политика
03:37
В скандале с продажей тел больных всплыло имя Кобзона
Происшествия
04:11
«Хотелось бы меньше врагов»: Сорос стал «Человеком года»
В мире Статьи
01:22
Трамп объявил о победе над ИГ в Сирии
США В мире
01:15
Путин одобрил военную доктрину Союзного государства
Политика
02:26
Украина готовит новый проход через Керченский пролив
Украина Армия
00:16
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
00:27
США выведут военных из Сирии
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение