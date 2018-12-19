Джордж Сорос стал «Человеком года» по версии Financial Times

Как отмечает газета, обычно издание выбирает "человеком года" персону, известную благодаря ее достижениям. В случае с Соросом выбор редакции также касается "ценностей, которые он представляет". Издание подчеркивает, что американский финансист — "знаменосец либеральной демократии и открытого общества".

"На протяжении более трех десятилетий Сорос при помощи филантропии борется с авторитаризмом, расизмом и нетерпимостью. Из-за его приверженности к открытости, свободе СМИ и защите прав человека на протяжении долгого времени он привлекает на себя гнев авторитарных режимов и все больше популистов, которые продолжают укреплять свое положение, особенно в Европе", — пишет газета.

Джордж Сорос — американский финансист и инвестор. Его деятельность вызывает неоднозначную оценку: о миллиардере часто говорят как о финансовом спекулянте. Компания Сороса Quantum почти за 40 лет своей работы заработала рекордные для хедж-фондов 35 миллиардов долларов. Только на ипотечном кризисе в США финансист выручил за 2 года около 1 миллиарда долларов. Активно Сорос занимается и политикой: его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести "оранжевую революцию" на Украине в 2004 году и "евромайдан" в 2013 году.