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Госдеп США подготовил план действий на случай «шатдауна» 

РИА Новости 45 минут назад
Дипломатические учреждения США в случае прекращения финансирования федерального правительства после 21 декабря ("шатдауна") будут оказывать иностранным гражданам только срочные услуги, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Роберт Палладино.
В августе президент США Дональд Трамп заявил, что на строительство стены на границе с Мексикой для борьбы с нелегальными мигрантами уже выделено 3,5 миллиарда долларов, в бюджете запрошено еще 5 миллиардов. Если обе палаты конгресса до 21 декабря не поддержат бюджет, то по закону все бюджетные организации приостановят или существенно ограничат работу из-за отсутствия утвержденного финансирования.
"Наши посольства и консульства будут оказывать срочные услуги, а также обычные услуги американским гражданам", — заявил Палладино на брифинге.
Он добавил, что люди, которые ранее сдали в дипучреждения свои паспорта, смогут их получить назад.
Представитель также сообщил, что ведомство уже подготовило соответствующий 42-страничный план действий в случае "шатдауна", в котором предусмотрено выполнение "приоритетных задач". Главными из них он назвал "интересы национальной безопасности" и защиту граждан США и сотрудников американских учреждений за рубежом. В соответствии с этими задачами будет определен персонал, ответственный за их выполнение, сказал Палладино.
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