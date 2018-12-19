Соединенные Штаты готовы работать с любыми сторонами по разрешению сирийского конфликта и поддержат любые решения в политическом ключе, заявил в рамках регулярного брифинга для журналистов заместитель представителя госдепартамента США Роберт Палладино.
"Мы верим, что единственный путь — политический процесс под эгидой ООН в Женеве. Это включает конституционную реформу… У спецпосланника ООН по Сирии (Стаффана) де Мистуры впереди большая работа вместе с конституционным советом. Мы с нетерпением ждем заключений де Мистуры по этому процессу", — сказал он.
"Предоставление и завершение этого процесса до конца года — важнейший шаг для закрепления деэскалации… Мы продолжим быть вовлеченными в этот процесс вместе с ООН и с другими участниками, включая Россию, и мы продолжим поддерживать любые возможные усилия, чтобы этот процесс шел по политическому пути", — добавил он.
Россия вместе с основными партнерами по астанинскому формату — Турцией и Ираном — и спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой работает над формированием межсирийского конституционного комитета, призванного подготовить конституционную реформу в Сирии. В сентябре представители трех стран согласовали списки участников комиссии от правительства Сирии и от оппозиции. Однако третий список независимых участников, предложенный де Мистурой, многих не устроил, и дискуссии продолжились. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не видит причин для форсирования работы комиссии, однако ряд западных стран настаивают на том, чтобы она была запущена до конца года.