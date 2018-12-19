Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США заявили о готовности работать с Россией по разрешению конфликта в Сирии 

РИА Новости 19 минут назад
Соединенные Штаты готовы работать с любыми сторонами по разрешению сирийского конфликта и поддержат любые решения в политическом ключе, заявил в рамках регулярного брифинга для журналистов заместитель представителя госдепартамента США Роберт Палладино.
"Мы верим, что единственный путь — политический процесс под эгидой ООН в Женеве. Это включает конституционную реформу… У спецпосланника ООН по Сирии (Стаффана) де Мистуры впереди большая работа вместе с конституционным советом. Мы с нетерпением ждем заключений де Мистуры по этому процессу", — сказал он.
"Предоставление и завершение этого процесса до конца года — важнейший шаг для закрепления деэскалации… Мы продолжим быть вовлеченными в этот процесс вместе с ООН и с другими участниками, включая Россию, и мы продолжим поддерживать любые возможные усилия, чтобы этот процесс шел по политическому пути", — добавил он.
Россия вместе с основными партнерами по астанинскому формату — Турцией и Ираном — и спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой работает над формированием межсирийского конституционного комитета, призванного подготовить конституционную реформу в Сирии. В сентябре представители трех стран согласовали списки участников комиссии от правительства Сирии и от оппозиции. Однако третий список независимых участников, предложенный де Мистурой, многих не устроил, и дискуссии продолжились. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не видит причин для форсирования работы комиссии, однако ряд западных стран настаивают на том, чтобы она была запущена до конца года.
Последние новости
Небензя рассказал, что угрожает южным регионам России Косачев предупредил о возможных последствиях резолюции ООН по Крыму Американские ученые раскрыли страшное оружие России
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спасение украинцев возложили на бывших президентов95
РФ не покажет раздражающую США «ракету-нарушитель»2
Горбачев ответил Путину915
Как российская армия будет принуждать Украину к миру528
Порошенко похвастался кредитом от МВФ15
Видео
00:16
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
02:58
Родным Осина перекрыли доступ к его имуществу
Шоу-бизнес
01:32
«Сборище»: Ватикан не признал украинскую церковь
В мире Статьи
01:01
Как российская армия будет принуждать Украину к миру
Армия Статьи
04:50
Горбачев ответил Путину
Политика Армия
02:01
В Москве найден мертвым крупный бизнесмен
Происшествия
00:15
Опубликовано видео смерти Деда Мороза
Происшествия
00:27
Стало известно о гибели россиянина в Сирии
Происшествия
00:18
Дибров открестился от передачи про «заразный» рак
Общество
00:15
В Британии сняли с мели российский сухогруз
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение