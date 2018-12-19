США заявили о готовности работать с Россией по разрешению конфликта в Сирии

Соединенные Штаты готовы работать с любыми сторонами по разрешению сирийского конфликта и поддержат любые решения в политическом ключе, заявил в рамках регулярного брифинга для журналистов заместитель представителя госдепартамента США Роберт Палладино.

"Мы верим, что единственный путь — политический процесс под эгидой ООН в Женеве. Это включает конституционную реформу… У спецпосланника ООН по Сирии (Стаффана) де Мистуры впереди большая работа вместе с конституционным советом. Мы с нетерпением ждем заключений де Мистуры по этому процессу", — сказал он.

"Предоставление и завершение этого процесса до конца года — важнейший шаг для закрепления деэскалации… Мы продолжим быть вовлеченными в этот процесс вместе с ООН и с другими участниками, включая Россию, и мы продолжим поддерживать любые возможные усилия, чтобы этот процесс шел по политическому пути", — добавил он.