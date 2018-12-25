Сирийские христиане отметили Рождество в Алеппо и Дамаске

Христиане Сирии впервые отметили наступившее по католическому календарю Рождество карнавальным шествием в Дамаске , рассказал журналистам организатор торжества Рейн Аль Мейла.

"Мы организовали большой карнавал и шествие в Дамаске, которое прошло мимо ворот (христианского квартала — ред.) Баб Тума и сквера Аббасидов, где находится большая рождественская ель. Это послание Старого Дамаска всему миру. Впервые мы устроили такой карнавал, к тому же это еще и первое послевоенное празднование Рождества вообще", — отметил Аль Мейла.

Богослужение, посвященное главной дате христианского календаря, прошло также и в крупнейшем городе страны — Алеппо, где сотни горожан посетили праздничную мессу в Церкви Ильи Пророка, одном из главных христианских храмов города. И хотя официально о конце войны еще не объявлено, местные жители признаются, что чувствуют себя намного спокойнее, чем 3-4 года назад.

По данным открытых источников, христианское население Сирии до начала гражданской войны составляло порядка 10%, и было сосредоточено главным образом в Алеппо и Дамаске, а также в Хаме и Латакии. Дамаск — один из древнейших городов мира, и он упоминается в Библии не меньше 20 раз, как в Ветхом, так и Новом Завете.