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«Сборище»: Ватикан не признал украинскую церковь 

Газета.Ru 55 минут назад
Ватикан не признавал «новую украинскую поместную церковь», сообщила дирекция службы печати Святого престола. Ранее зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что прошедший в Киеве «объединительный собор» правильнее было бы назвать «сборищем».
Ватикан опроверг заявление «новой украинской поместной церкви» о ее признании со своей стороны на официальном уровне, сообщила дирекция службы печати Святого престола.
Ранее пресс-секретарь «новой украинской поместной церкви» Евстратий Зоря написал на своей странице в фейсбуке, что официальный новостной портал Ватикана опубликовал новость об избрании главы «новой украинской церкви». Таковым Зоря назвал сайт VaticanNews.
«Единственным официальным порталом Ватикана является www.vatican.va, а официальные новости Святого престола публикуются только в «Бюллетене службы печати», — сообщил представитель дирекции пресс-службы Ватикана.
Он также добавил, что портал VaticanNews не имеет никакого отношения к высшему руководству римско-католической церкви и не является официальным ресурсом Ватикана, передает ФАН.
Накануне устроить «охоту» на священников канонической Украинской православной Церкви Московского патриархата (УПЦ МП) призвал депутат Верховной рады, бывший лидер запрещенной в России украинской радикальной экстремистской организации «Правый сектор» (организация запрещена в России) Дмитрий Ярош. Обращение, которое появилось в фейсбуке, украинский политик адресовал генпрокурору Украины Юрию Луценко и ряду других украинских чиновников.
Чуть ранее зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что прошедший в Киеве «объединительный собор» правильнее было бы назвать «сборищем», которое нелегитимно и не было поддержано почти никем из канонической Украинской православной церкви, передает НСН.
Четыре дня назад пресс–секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков рассказал, что Русская православная церковь ожидает, что политические и религиозные лидеры Европы дадут адекватную оценку нарушениям прав верующих на Украине.
Он также сообщил, что накануне патриарх Кирилл направил письменные обращения, в том числе предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, лидерам ФРГ и Франции.
В письмах патриарх призвал защитить верующих, епископат и духовенство канонической Украинской православной церкви Московского Патриархата от давления и дискриминации со стороны киевских властей.
В частности, предстоятель РПЦ обратил внимание на то, что светские власти Украины активно вмешиваются в церковные дела и их действия приобрели характер грубого давления на епископат и клириков УПЦ. Это позволяет говорить о начале полномасштабных гонений, выразил уверенность патриарх Кирилл.
В письмах он подробно рассказал, что архиереев и клириков УПЦ обыскивают, допрашивают в Службе безопасности Украины и обвиняют в «госизмене»
и «разжигании религиозной вражды», угрожают отнять Киево-Печерскую и Почаевскую лавры, беспочвенно критикуют в СМИ и вносят в базу «Миротворца».
«Невзирая на протесты американской и европейской общественности, проект «Миротворец» не был закрыт властями Украины, а министерство внутренних дел продолжает оказывать ему поддержку», — отметил патриарх.
Кроме того, киевские власти позволяют себе прямые оскорбления в адрес служителей канонической УПЦ Московского патриархата, указал Предстоятель.
После «объединительного собора» стало известно, что митрополита Луцкого и Волынского Михаила вынудили снять свою кандидатуру на выборах предстоятеля новой церковной структуры в стране при помощи шантажа. По его словам, в ходе встреч с президентом Украины Петром Порошенко и патриархом Филаретом у него состоялось несколько «жарких дискуссий».
«Мол, есть другой кандидат, который выиграет. Поэтому Филарет сказал, что в таком случае он не будет распускать Киевский патриархат и участвовать в соборе», — сказал митрополит.
Как указал священник, президент настаивал на необходимости «договариваться» в решающий для страны момент.
«Мы стояли на грани нероспуска. Я сказал делегатам, что меня шантажируют, а это недемократично, не было никаких аргументов в пользу того, что я должен снять свою кандидатуру», — добавил он.
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