«Сборище»: Ватикан не признал украинскую церковь

Ватикан не признавал «новую украинскую поместную церковь», сообщила дирекция службы печати Святого престола. Ранее зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что прошедший в Киеве «объединительный собор» правильнее было бы назвать «сборищем».

Ватикан опроверг заявление «новой украинской поместной церкви» о ее признании со своей стороны на официальном уровне, сообщила дирекция службы печати Святого престола.

Ранее пресс-секретарь «новой украинской поместной церкви» Евстратий Зоря написал на своей странице в фейсбуке, что официальный новостной портал Ватикана опубликовал новость об избрании главы «новой украинской церкви». Таковым Зоря назвал сайт VaticanNews.

«Единственным официальным порталом Ватикана является www.vatican.va, а официальные новости Святого престола публикуются только в «Бюллетене службы печати», — сообщил представитель дирекции пресс-службы Ватикана.

Он также добавил, что портал VaticanNews не имеет никакого отношения к высшему руководству римско-католической церкви и не является официальным ресурсом Ватикана, передает ФАН.

Чуть ранее зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что прошедший в Киеве «объединительный собор» правильнее было бы назвать «сборищем», которое нелегитимно и не было поддержано почти никем из канонической Украинской православной церкви, передает НСН.

Четыре дня назад пресс–секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков рассказал, что Русская православная церковь ожидает, что политические и религиозные лидеры Европы дадут адекватную оценку нарушениям прав верующих на Украине.

В письмах патриарх призвал защитить верующих, епископат и духовенство канонической Украинской православной церкви Московского Патриархата от давления и дискриминации со стороны киевских властей.

В частности, предстоятель РПЦ обратил внимание на то, что светские власти Украины активно вмешиваются в церковные дела и их действия приобрели характер грубого давления на епископат и клириков УПЦ. Это позволяет говорить о начале полномасштабных гонений, выразил уверенность патриарх Кирилл.

В письмах он подробно рассказал, что архиереев и клириков УПЦ обыскивают, допрашивают в Службе безопасности Украины и обвиняют в «госизмене»

и «разжигании религиозной вражды», угрожают отнять Киево-Печерскую и Почаевскую лавры, беспочвенно критикуют в СМИ и вносят в базу «Миротворца».

«Невзирая на протесты американской и европейской общественности, проект «Миротворец» не был закрыт властями Украины, а министерство внутренних дел продолжает оказывать ему поддержку», — отметил патриарх.

Кроме того, киевские власти позволяют себе прямые оскорбления в адрес служителей канонической УПЦ Московского патриархата, указал Предстоятель.

После «объединительного собора» стало известно, что митрополита Луцкого и Волынского Михаила вынудили снять свою кандидатуру на выборах предстоятеля новой церковной структуры в стране при помощи шантажа. По его словам, в ходе встреч с президентом Украины Петром Порошенко и патриархом Филаретом у него состоялось несколько «жарких дискуссий».

«Мол, есть другой кандидат, который выиграет. Поэтому Филарет сказал, что в таком случае он не будет распускать Киевский патриархат и участвовать в соборе», — сказал митрополит.

Как указал священник, президент настаивал на необходимости «договариваться» в решающий для страны момент.